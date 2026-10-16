Nachfolger von Superstar Mbappé: Olise offenbar vor Mega-Deal

Bislang hat Michael Olise noch keinen persönlichen Ausrüstervertrag. Das könnte sich nun aber ändern: Einem Bericht zufolge soll der Offensiv-Star des FC Bayern das neue Gesicht von US-Gigant Nike werden und damit seinem Landsmann Kylian Mbappé folgen.

Sollte Michael Olise für seinen Ballwurf-Aussetzer in Stavanger unter der Woche, wie von Sportvorstand Max Eberl angedeutet, vom FC Bayern eine Geldstrafe auferlegt bekommen haben, kommt ihm dieser Sponsoren-Deal ganz recht: Laut der Website "Footy Headlines" soll der französische Offensiv-Star das neue Werbegesicht von Sportartikelhersteller Nike werden.

Damit würde der 24-Jährige auf keinen Geringeren als Landsmann Kylian Mbappé folgen. Der Weltmeister von 2018 war zuvor zehn Jahre lang das Aushängeschild des US-Giganten und soll dafür satte 185 Millionen US-Dollar kassiert haben. Der Starstürmer von Real Madrid wechselt zum Sportartikelhersteller On, der 2027 neu ins Fußballgeschäft einsteigt, und wird sogar Anteilseigner beim Schweizer Unternehmen.

Olise hat noch keinen Ausrüster, spielt aber meist in Nike-Schuhen

Dem Hause Olise dürfte also ein satter Geldregen bevorstehen. Bislang hat der Angreifer als einer der wenigen internationalen Topspieler auf einen persönlichen Ausrüstervertrag verzichtet und konnte sich daher selbst aussuchen, in welchen Schuhen er spielt. Obwohl der FC Bayern von seinem Anteilseigner Adidas ausgerüstet wird, hatte sich der Franzose bislang ohnehin meist für Nike-Schuhe entschieden. Ein entsprechender Sponsorenvertrag wäre also nur folgerichtig.

Dazu passt: Bei seiner Schuhwahl setzte Olise in der Vergangenheit besonders häufig auf das Modell "Hypervenom Phantom III". Dieses wurde bis 2018 verkauft und soll laut "Footy Headlines" in den kommenden Jahren ein Comeback feiern. Besagtes Modell wurde über Jahre hinweg auch von Neymar getragen und so beworben. Der Brasilien-Star ist eines der großen Vorbilder von Olise.