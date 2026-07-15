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Nach WM-Verletzung: Saibari beginnt Bayern-Abenteuer

Mit dem Privatjet zum Rekordmeister: Ismael Saibari landet in München. Noch ist unklar, wann der marokkanische WM-Teilnehmer in die Vorbereitung einsteigen kann.
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In München angekommen: Ismael Saibari. (Archivbild)
In München angekommen: Ismael Saibari. (Archivbild) © Frank Franklin II/AP/dpa

Der marokkanische Fußball-Nationalspieler Ismael Saibari ist in München eingetroffen. Der Zugang des deutschen Meisters FC Bayern München landete nach "Bild"-Informationen am Mittwoch mit einem Privatjet am Flughafen Oberpfaffenhofen. Anschließend wurde der Offensivspieler, der mit seinem Berater und Familienmitgliedern ankam, am Vereinsgelände an der Säbener Straße empfangen.

FC Bayern: Die Vorbereitungen auf das Comeback laufen

Zudem soll sich Saibari medizinischen Untersuchungen unterzogen haben, nachdem er sich bei der Weltmeisterschaft eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte. Eine offizielle Diagnose oder Angaben zur voraussichtlichen Ausfallzeit gab es bislang nicht.

Saibari spielte zuletzt für die PSV Eindhoven und erhielt bei seinem neuen Club einen Vertrag bis 2031. Medienberichten zufolge betrug die Ablösesumme rund 50 Millionen Euro. Der 25-Jährige soll möglichst schnell ins Mannschaftstraining einsteigen. Die Vorbereitung des FC Bayern beginnt am Montag.

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