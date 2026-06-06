Nach WM-Aus: Verletzter Lennart Karl meldet sich zu Wort

Lennart Karl hat sich im Abschlusstraining vor dem letzten WM-Test gegen die USA verletzt. Die Verletzung ist so schwer, dass der 18-Jährige nicht an der WM teilnehmen kann.

Lennart Karl hat sich beim Abschlusstraining verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Droht dem Bayern-Youngster nun das WM-Aus?

Update 6. Juni, 1.12 Uhr: Wenige Stunden nach seiner schweren Verletzung und dem damit verbundenen WM-Aus meldete sich Karl bei Instagram mit bewegenden Worten bei den Fans.

"Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber es tut einfach unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen. Habe alles dafür getan, um fit für die WM zu sein. Leider kommen Verletzungen oft zum unglücklichsten Zeitpunkt."

Trotz der Enttäuschung über die verpasste WM, die er nun als Zuschauer verfolgen muss, denkt der 18-Jährige an seine Mitspieler im DFB-Team: "Ich wünsche meinem Team maximalen Erfolg und unterstütze sie natürlich auch jede Minute! Komme stärker zurück, versprochen. Danke für die starken Nachrichten. Viel Erfolg @dfb_team."



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Update 23.30 Uhr: Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Bayern-Juwel Lennart Karl fällt für die WM aus.

Wie der DFB am späten Freitagabend deutscher Zeit auf Instagram schreibt, hat sich der 18-Jährige im Abschlusstraining vor dem letzten Testspiel gegen die USA einen Muskelbündelriss im linken, vorderen Oberschenkel zugezogen und fällt für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada aus.

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Nagelsmann nominiert Ouédraogo nach

Bundestrainer Julian Nagelsmann reagierte umgehend auf den WM-Ausfall von Karl und nominierte Assan Ouédraogo von RB Leipzig in sein 26 Spieler umfassendes Aufgebot nach. Der 20-Jährige feierte beim 6:0 zum Abschluss der WM-Qualifikation gegen die Slowakei im November sein Länderspiel-Debüt und erzielte dabei gleich ein Tor. Ouédraogo wird in den kommenden Tagen ins WM-Quartier in Winston-Salem anreisen und dort auf die DFB-Kollegen treffen.

Ursprungsmeldung: Das ist eine Nachricht, die man wenige Tage vor Beginn der WM als Deutschlandfan überhaupt nicht hören möchte. Lennart Karl (18) hat sich am Freitag beim Abschlusstraining vor dem letzten WM-Test gegen die USA verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

"Leider hat sich Lenny heute verletzt im Training. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus, machen uns ein Bild. Bitte fahrt ihm nicht hinterher, gebt ihm Ruhe. Wir brauchen eine Diagnose und dann informieren wir euch und dann schauen wir auch, ob wir jemanden nachnominieren oder nicht. Es sah ehrlich gesagt nicht so gut aus.“, so Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der Abschluss-Pressekonferenz.

Sorgen um Lennart Karl – fällt der Bayern-Youngster für die WM aus?

Für das DFB-Team kommt diese Nachricht wie ein Schock. Nach seiner Gala-Vorstellung im Test gegen Finnland (4:0) standen die Chancen sehr gut, dass der 18-Jährige beim WM-Auftaktspiel gegen WM-Neuling Curacao (14. Juni, 19 Uhr) in der Startaufstellung der deutschen Nationalmannschaft stehen könnte. "Bei Lenny ist natürlich viel passiert in den letzten sieben Monaten. Er hat das heute gut gemacht, hat viel probiert. Man muss trotzdem die Dinge verarbeiten, die auf ihn einprasseln. Das ist sicherlich eine der größten Herausforderungen in seinem jungen Alter. Fußballerisch bringt er alles mit, um für Furore zu sorgen!“, lobte Nagelsmann den FC-Bayern-Youngster.

Im Moment stellt sich nun eher die Frage, ob Lennart Karl überhaupt bei dieser Weltmeisterschaft aufspielen kann.