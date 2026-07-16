Nach WM-Aus: Saibari in München angekommen, aber noch nicht fit

Bayern-Neuzugang Ismael Saibari ist da - wenn auch noch nicht auf dem Platz. Der marokkanische WM-Star schaut erstmals bei seinem neuen Arbeitgeber vorbei. Wann er loslegt, ist offen.

Lächelnd sah sich Bayern-Neuzugang Ismael Saibari bei seinem Antrittsbesuch an der Säbener Straße schon mal Geschäftsstelle, Kabinentrakt und Fitnessraum an. Bis der 25-Jährige auf dem Rasen erstmals für die Münchner aufläuft, dauert es aber noch. Zum einen hat der marokkanische Fußball-Nationalspieler nach der WM noch Urlaub, zum anderen ist er nach seiner Muskelverletzung noch nicht wieder fit.

Trainingsstart ohne zahlreiche Stars

Am Montag, wenn Trainer Vincent Kompany die ersten Spieler seines erlesenen Kaders zum Trainingsauftakt bestellt hat, wird der Offensivspieler ebenso wie zahlreiche andere Stars also noch fehlen. Die Franzosen Michael Olise und Dayot Upamecano sowie Englands Harry Kane sind noch bis zum Wochenende beim XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko beschäftigt. Einige vorher gescheiterte Nationalspieler weilen auch noch - zum Teil zur Frustbewältigung - in den Ferien.

Saibari, der mit einem Privatjet am Flughafen Oberpfaffenhofen westlich von München landete, muss sich zudem um seine Gesundheit kümmern. Der für rund 50 Millionen Euro von der PSV Eindhoven nach Bayern gewechselte Offensivspieler fehlte vor einer Woche beim Viertelfinal-Aus mit Afrikameister Marokko gegen Frankreich (0:2) verletzt.

Wie es ihm nach der im Spiel zuvor gegen Kanada erlittenen Muskelverletzung geht, sollte bei weiteren Untersuchungen in München herausgefunden werden. Nach seiner Ankunft wurde er am Clubgelände auch mit DFB- und Bayern-Arzt Jochen Hahne gesehen.

Das schätzt Kompany am marokkanischen WM-Star

Die Verantwortlichen hoffen, dass ihr Neuzugang möglichst schnell fit wird. "Wir freuen uns sehr, mit Ismael Saibari einen der spannendsten Offensivspieler dieser WM für den FC Bayern gewonnen zu haben", sagte Sportvorstand Max Eberl. Gemeinsam mit Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Sportdirektor Christoph Freund stellte sich Eberl für das obligatorische Foto mit dem dreimaligen Turnier-Torschützen auf. Saibari wird für den deutschen Fußball-Rekordmeister mit der Rückennummer 34 auflaufen.

Der Marokkaner verriet, dass Kompany "eine große Rolle" bei seinem Wechsel gespielt habe. Der belgische Coach wollte Saibari sicher auch wegen seiner Vielseitigkeit verpflichten. Offensiv kann dieser alle Positionen besetzen: beide Flügel, die Spielmacherposition und auch die Sturmspitze.

Nicht der einzige neue Bayern-Star

Saibari war durch seine Leistungen und Tore bei der Weltmeisterschaft noch stärker in den internationalen Fokus gerückt. Die Münchner hatten aber schon vorzeitig notwendige Schritte für eine Verpflichtung eingeleitet. "Entscheidend war, dass wir uns früh bei ihm positioniert haben, weil wir von Ismaels Fähigkeiten wussten", sagte Eberl. Der neue Mann werde dem "Offensivspiel zusätzliche Qualität und Unberechenbarkeit geben".

Saibari ist einer von zwei neuen Stars, die die Münchner für die neue Saison verpflichtet haben. Der deutsche Nationalspieler Nathaniel Brown war für eine ähnliche Ablöse von Eintracht Frankfurt gekommen. Wie der Marokkaner unterschrieb er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 - und auch der Außenverteidiger wird am Montag noch nicht zum Vorbereitungsstart dabei sein.