Der FC Bayern muss in wegweisenden Englischen Wochen zahlreiche Ausfälle verkraften. Zwei in Freiburg fehlende Spieler arbeiten an der Rückkehr. Reicht es für das Pokal-Match? Oder für den BVB-Gipfel?

Aleksandar Pavlovic und Minjae Kim haben zum Start des FC Bayern München in eine richtungsweisende Woche individuell trainiert. Der deutsche Nationalspieler Pavlovic und der südkoreanische Auswahlspieler Kim hatten beim 3:1-Auswärtssieg der Münchner am Sonntag in der Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg angeschlagen gefehlt. Wie der Verein mitteilte, trainierten die beiden am Tag danach individuell mit dem Ball am Clubgelände an der Säbener Straße.

Erst Pokalspiel, dann Bundesliga-Highlight

In dieser Woche warten auf den FC Bayern wichtige Aufgaben. Am Mittwoch (20.45 Uhr) ist das Starensemble im Zweitrunden-Spiel des DFB-Pokals Gastgeber für Zweitligist 1. FC Magdeburg. Am Samstag (18.30 Uhr) steht dann der Bundesliga-Gipfel in der Münchner Allianz Arena gegen Borussia Dortmund an. In der kommenden Woche geht es für den deutschen Rekordmeister in der Ligaphase der Champions League bei Atlético Madrid weiter.

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Außer Kim und Pavlovic sowie Trainer Vincent Kompany hatten gegen Freiburg Kapitän Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Luis Díaz und Bara Sapoko Ndiaye gefehlt. Díaz (Muskelbündelriss) fällt in dieser Woche sicher aus, vermutlich auch Musiala, der nach seinem bei der Nationalelf erlittenen Muskelfaserriss noch nicht wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Er wird von den Bayern aber noch vor der nächsten Länderspielpause zurückerwartet.

Kimmich gegen Dortmund zurück?

Eine Rückkehr von Kimmich nach einem Trauerfall im engsten Familienkreis zeichnet sich laut Medien für das Bundesliga-Spiel gegen Dortmund ab. Sollte Torhüter Neuer nach seiner erneuten Zwangspause gegen Freiburg - wie zuvor schon in Stavanger (3:3) und gegen Leipzig (6:1) - auch gegen Magdeburg fehlen, wird erneut Jonas Urbig im Bayern-Tor stehen. Der 40-Jährige musste wegen Fußproblemen wiederholt aussetzen.