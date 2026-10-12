Nach Tor-Schmach: Das sagt Torwart-Legende Sepp Maier über Neuer-Debatte

Wie bewertet Sepp Maier die Diskussion um einen Torwart-Wechsel beim FC Bayern? Die Fußball-Ikone findet deutliche Worte.

Manuel Neuer erhält nach seinen Patzern in der Fußball-Bundesliga von einer anderen Torwart-Ikone viel Unterstützung. "So ein Theater, nur weil er ein gewisses Alter erreicht hat? Das ist doch ein Schmarrn! Es gibt gute oder schlechte Torhüter, aber keine alten. Manuel ist immer noch ein sehr guter", sagte der frühere Bayern-Schlussmann Sepp Maier laut "Münchner Merkur/tz" über den aktuellen Torhüter.

"Was der alles geleistet hat": Sepp Meier über Neuer

"Man muss nicht nur an die Zukunft denken, sondern auch an die Vergangenheit. Was der alles geleistet hat, wie viele Spiele und Titel er den Bayern gewonnen hat. Dieses Geschimpfte, die Diskussion - das ist typisch deutsch!", sagte der 82 Jahre alte Weltmeister von 1974 und forderte: "Lasst Manu in Ruhe!"

Nach Neuers schwachem Auftritt beim 2:2 der Münchner in Augsburg war vereinzelt die Idee aufgeworfen worden, dass der 23-jährige Jonas Urbig schon in dieser Saison den 40 Jahre alten Ex-Nationaltorhüter als Nummer eins ablösen könne.

Neuer-Verteidiger: Bayerns Ex-Torwart Sepp Maier. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Maier kontra Matthäus: "Ja, was hat der denn gehalten?"

Maier hält von einer Beförderung Urbigs offenbar wenig: "Jonas Urbig ist Anfang 20, dem tut man nichts Gutes, wenn man ihn jetzt in den Himmel lobt. Da lese ich, er habe bei der Nationalmannschaft gut gehalten. Ja, was hat der denn gehalten? Ein paar Bälle, die ganz normal aufs Tor kamen!", sagte er. "Lassen Sie den erst mal eine ganze Saison spielen, bevor Sie Lorbeeren austeilen."

Für Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus ist die Sache weniger klar. "Urbig hat alle Voraussetzungen, sowohl beim FC Bayern als auch in der Nationalmannschaft die Nummer eins zu werden. Er ist wirklich fantastisch, lernt von Neuer und wird ihn irgendwann ablösen. Ob es in dieser Saison ist oder in der nächsten, werden die Leistungen von Neuer entscheiden", sagte der Weltmeister von 1990 und Sky-Experte.