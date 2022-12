Nach starker Weltmeisterschaft: FC-Bayern-Profi Mazraoui spendet Prämie

Noussair Mazraoui ist einer der Gewinner des FC Bayern bei der Weltmeisterschaft in Katar. Mit Marokko sicherte sich der Verteidiger am Ende den überraschenden vierten Platz. Jetzt hat Mazraoui seine komplette WM-Prämie gespendet.

München - Er sorgte mit seiner Mannschaft für die Überraschung der Weltmeisterschaft. Die Rede ist von Noussair Mazraoui. Der Verteidiger erreichte mit Marokko souverän das Halbfinale und wurde am Ende Vierter. Nun hat Mazraoui auch neben dem Platz auf sich aufmerksam gemacht. Der 25-Jährige hat nämlich seine komplette WM-Prämie gespendet.

Bayern-Verteidiger Mazraoui spendet 280.000 Euro

Diese beläuft sich auf rund 280.000 Euro und soll Wohltätigkeitsorganisationen in seiner Heimat zu Gute kommen. Auch Teamkollege Hakim Ziyech hatte zuvor seine WM-Prämie in Höhe von 325.000 Euro an Teammitarbeiter und Hilfsorganisationen in Marokko gespendet.