Nach Söder-Aussage: FC Bayern darf auf Ende der Geisterspiele hoffen

In Bayern könnte es mit den Geisterspielen bald wieder vorbei sein. Ministerpräsident Markus Söder sprach am Freitag über eine mögliche Fan-Rückkehr in die Stadien, Details nannte er allerdings noch nicht.

21. Januar 2022 - 14:02 Uhr | AZ/dpa

Die Allianz Arena, komplett leer. Bald könnten hier wohl wieder Zuschauer sein. (Archivbild) © IMAGO / Michael Weber