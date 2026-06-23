Nach neun Jahren beim FC Bayern: U17-Weltmeister wechselt in 3. Liga
Torwart-Talent Max Schmitt wechselt vom FC Bayern zum SSV Jahn Regensburg. Der frühere Welt- und Europameister mit der U17 unterschrieb beim Drittligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.
Der Nachwuchskeeper war vor neun Jahren aus der Jugend des TSV Milbertshofen an den Bayern-Campus gewechselt und durchlief dort alle Juniorenteams. Für die Amateure stand er in 25 Partien zwischen den Pfosten. Es zeichnete sich nach AZ-Informationen aber schon vor geraumer Zeit hab, dass er das Potenzial nicht für einen dauerhaften Kaderplatz bei den Profis hat.
Regensburger Torwarttrio steht
In der zurückliegenden Saison war der 20-Jährige zum Kooperationspartner SSV Ulm ausgeliehen, wo er wettbewerbsübergreifend 14-mal das Tor hütete.
Das Torwart-Trio für die kommende Drittliga-Spielzeit steht damit bei den Oberpfälzern. In der vergangenen Woche schloss sich bereits HSV-Leihgabe Hannes Herrmann dem SSV Jahn an und gesellte sich zu Alexander Weidinger.
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