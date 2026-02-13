Nach Neuers neuerlicher WM-Absage: Das sagt Bundestrainer Nagelsmann

Manuel Neuer hat erneut betont, keine Ambitionen für eine Teilnahme an der WM im Sommer zu haben. Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht sich erneut für Oliver Baumann aus – doch es bleiben letzte Zweifel.

Hat seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft schon vor längerem erklärt: Manuel Neuer

Torhüter sind ja im weitesten Sinne Türsteher. Sie wissen, wie man nichts und niemanden durchlässt oder wie man anderenfalls, das Türchen einen Spalt weit offenlässt. Manuel Neuer ist ein Meister seines Faches, in allen Varianten.

Die Torhüterfrage – sie beschäftigt Fußballfans hierzulande wie sonst kaum etwas mit Blick auf den WM-Kader für das Turnier im Juni/Juli in Nordamerika. Bayern-Torwart Neuer, mittlerweile 39 Jahre alt, hatte am späten Mittwochabend auf Nachfrage, ob seine Entscheidung zum Rücktritt aus dem DFB-Team nach der Heim-EM 2024 in Stein gemeißelt sei, geantwortet mit: Ja. Recht klar, aber eben nicht: Jaaaaa, logisch!

Ein Comeback ist nun nur noch denkbar, sollte ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann darum bitten. Dann entstünde eine neue Situation, dann könnte die Meißel eines Steinmetzes tatsächlich zum Einsatz kommen.

Wer steht bei der WM im Tor? Das sagt Bundestrainer Nagelsmann

Bis dahin äußern alle Beteiligten ihre Meinungen, felsenfest. Mit knallharten Fakten. Am Rande der Uefa-Gruppenauslosung in Brüssel für die Neuauflage der Nations League (von September bis November sind die Niederlande, Griechenland und Serbien die DFB-Gegner mit je einem Heim- und Auswärtsspiel) dribbelte Nagelsmann mit einem Fakten-Triple auf.

Fakt eins sei Marc-André ter Stegens "tragische Verletzung". Laut eigener Aussage fällt dieser nach einer weiteren Operation aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel "mehrere Monate" aus. Der 33-Jährige, der ewige Stellvertreter im Schatten von Neuer, war für dieses Turnier als Nummer eins vorgesehen.

Fakt zwei, so Nagelsmann sei, "dass Manu zurückgetreten ist und noch einmal gesagt hat, dass sich an der Entscheidung nichts ändern wird".

Und Fakt drei sei, dass der Hoffenheimer Oliver Baumann (35) sowohl bei der TSG, als auch beim DFB "herausragend gut" spiele. Das werde auch beim Länderspiellehrgang Ende März so sein. Diese "drei Fakten", betonte Nagelsmann, "sagen relativ viel aus".

Spannend dabei: Fakt drei, der zweite Teil mit den WM-Testländerspielen in der Schweiz und gegen Ghana, liegt in der Zukunft. – aber gut, im Zweifel für den Gelobten.

Ter Stegen war vor seiner Verletzung schon lange raus

Ter Stegens erneutes Pech sei "die dramatische Verletzung, die lange dauert", erklärte Nagelsmann. Der Bundestrainer weiter: "Das Schlimmste daran ist, dass es eng wird, weil man ja den Gesamtzeitraum beachten muss. Es ist nicht so, dass er das letzte Jahr komplett durchgespielt hat, er war schon ein Jahr weg." Ter Stegen solle "sich erholen, dann schauen wir weiter".

Marc André ter Stegen war im Winter extra nach Girona gewechselt, um Spielpraxis für die WM zu sammeln - und fällt nun wieder lange aus. © IMAGO/Javier Borrego

Eine Prognose sei "sehr schwer". Er schließe "aus Respekt vor Marc die Tür nie ganz, weil er einfach dran wäre." Doch es müsse "sinnhaft sein, für ihn und uns", aktuell sehe es "nicht rosig aus". Und was, wenn Nagelsmann doch eines Tages Neuer anruft? Kann er sich offenlassen, zumindest einen Türspalt. Er wäre ja ein Tor.