Nach Karl-Tor: Das steckt hinter der Jubel-Geste mit Bischof

Nach dem Champions-League-Tor folgt ein Uno-Move: Was hinter dem neuen Jubel von Lennart Karl und Tom Bischof steckt.

Fortnite, Fifa, Mario Kart - nein, manchmal sind es die klassischen statt der Konsolenspiele, die junge Fußballstars zusammenschweißen. Bei Lennart Karl, Tom Bischof und Aleksandar Pavlović vom FC Bayern München ist es das Kartenspiel Uno. Und das inspirierte Karl nach seinem Tor beim 4:1 gegen Atalanta Bergamo in der Champions League zusammen mit Bischof zu einem neuen Torjubel.

"Bei Pavlo und mir hat es bei der Klub-WM direkt so ein bisschen gefunkt"

Das Duo drehte sich nach dem Tor – Karls viertes in der Königsklasse – zu den Fans und zeigte Uno-Gesten. "Zieh 4", schrieb Karl anschließend bei Instagram in Richtung Bischof. Dieser hatte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel behauptet: "Im Uno bin ich ganz klar der Beste! Da lass' ich nicht mit mir sprechen." Das hörte Pavlovic, stellte Bischof nach der Medienrunde gut hörbar zur Rede und sorgte für Lacher: "Was sagst du, dass du im Uno der Beste bist?"

Das Trio fand beim FC Bayern nach und nach zueinander. "Bei Pavlo und mir hat es bei der Klub-WM direkt so ein bisschen gefunkt", berichtete Bischof. Später kam dann Karl dazu. "Wir haben viel dummes Zeug im Kopf, machen die Späße und ich glaube, das passt auch auf dem Platz. Und es gefällt auch allen Jungs hier, wie wir unsere Späße machen."

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Pavlovic konnte sich am Karl-Tor nicht beteiligen

Pavlovic konnte sich beim Jubel übrigens nicht mehr beteiligen. Der deutsche Nationalspieler war kurz vor Karls Tor ausgewechselt worden.