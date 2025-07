Nach Horror-Verletzung: FC-Bayern-Star Musiala äußert sich zu Donnarumma 

Jamal Musiala spricht nach seiner schweren Verletzung erstmals selbst. Der Nationalspieler des FC Bayern bedankt sich für die Unterstützung und nimmt PSG-Torwart Gianluigi Donnarumma in Schutz: "Niemand ist schuld daran, solche Situationen passieren."

Nach den schlimmen Bildern vergangenen Samstag aus Atlanta wurde viel über Jamal Musiala gesprochen. Nun äußerte sich der Betroffene erstmals selbst zu seiner Verletzung.

"Hallo zusammen. Ich wollte mich für den ganzen lieben Support bedanken, den ich von euch allen bekommen habe. Das bedeutet mir sehr viel. Es ist schön, zu sehen, wie die Fußball-Welt zusammensteht in solchen Zeiten. Ich weiß das wirklich zu schätzen", erklärte der deutsche Nationalspieler wie Instagram.

Musiala: "Die OP ist wirklich gut verlaufen"

Musiala zog sich in einem Zweikampf mit Gianluigi Donnarumma im Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint- Germain (0:2) einen Wadenbeinbruch samt Sprunggelenksluxation zu.

Nach der Rückkehr aus den USA ist der Offensivstar bereits am Montag in Murnau operiert worden. Er fällt monatelang aus. "Die OP ist wirklich gut verlaufen, ich bin in guten Händen", sagte der Bayern-Profi. Er werde "die nächste Zeit dazu nutzen, meine Kraft und Positivität wieder aufzubauen. Ich freue mich darauf, euch alle wiederzusehen." Der Klub hatte mitgeteilt, dass Musiala schon ab Dienstag "mit den ersten Reha-Einheiten beginnen" werde.

Musiala nimmt PSG-Torhüter Donnarumma in Schutz

Musiala nahm zudem PSG-Torhüter Donnarumma, der teilweise heftige Kritik einstecken musste und zum Sündenbock für Musialas Verletzung gemacht wurde, in Schutz: "Niemand ist schuld daran, solche Situationen passieren."

PSG-Trainer Luis Enrique hatte zuvor bereits von einer persönlichen Kontaktaufnahme zwischen seinem Torhüter und dem Musiala berichtet und sich vor dem Halbfinale der Klub-WM gegen Real Madrid vor seinen Schützling gestellt. "Jeder, der Gianluigi kennt, weiß, dass er ein feiner Kerl ist", sagte Enrique. Der 26-Jährige sei ein Profi, der niemals einen Gegenspieler verletzen wolle.

Musste mit der Trage abtransportiert werden: Jamal Musiala. © Brynn Anderson/dpa

"Es war sicher nicht meine Absicht, Musiala zu verletzen"

Bereits zu Wochenbeginn äußerte sich Donnarumma zu Musialas Verletzung und zeigte sich bestürzt: "Ich bin sehr erschüttert über das, was passiert ist. Es war sicher nicht meine Absicht, Musiala zu verletzen", sagte Italiens Nationaltorwart der "Gazzetta dello Sport".

Vor allem Musialas Teamkollege Manuel Neuer hatte den Pariser Schlussmann direkt nach der Partie heftig kritisiert und ihm Vorwürfe gemacht. "Es war eine Situation, wo man nicht unbedingt so reingehen muss", sagte der Bayern-Keeper nach dem Spiel. "Das ist schon risikofreudig, da nimmt man die Verletzung des Gegenspielers oder auch Mitspielers einfach in Kauf."

Machte Gianluigi Donnarumma Vorwürfe: Bayern-Boss Max Eberl. © Sven Hoppe

Laut Max Eberl sei Donnarumma zwar "nullkommanull Absicht" zu unterstellen, betonte Bayerns Sportboss, "aber er hat keine Rücksicht genommen. Wenn ich mit 100 Kilo und im Sprint auf den Unterschenkel draufspringe – kein Vorwurf, aber das Risiko geht er ein, in einer Intensität."