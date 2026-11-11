Nach Gerüchten um Manchester United: Bayern-Trainer Danks soll bleiben

Bayerns Co-Trainer wird bei Manchester United gehandelt, doch ein Wechsel ist nach AZ-Informationen kein Thema.

Erfolg weckt Begehrlichkeiten, das ist auch im Fall von Aaron Danks nicht anders. Nach vier Siegen und einem Unentschieden als Ersatz von Vincent Kompany gibt es plötzlich wilde Gerüchte um den Co-Trainer des FC Bayern. Danks, so meldet es die BBC, könnte zu Manchester United wechseln und dort den in die Kritik geratenen Chefcoach Michael Carrick unterstützen. Beide arbeiteten einst beim FC Middlesbrough zusammen.

Einst zusammen beim FC Middlesbrough: Danks und Michael Carrick (r.). © IMAGO/MI News

Danks bekennt sich zum FC Bayern

Doch die AZ weiß: Weder Kompany noch die Münchner Bosse wollen Danks ziehen lassen. Und auch der 43-jährige Engländer denkt nicht an einen vorzeitigen Abschied. "Ich bin stolz auf den Zusammenhalt, die Charakterstärke und das Engagement, das alle in diesem unglaublichen Verein gezeigt haben", schrieb Danks jüngst bei Instagram: "Wir gehen gemeinsam weiter vorwärts und freuen uns darauf, Vince wieder dort zu haben, wo er hingehört. Mia san mia."

Starkes Duo: Danks und Vincent Kompany (r.). © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Kompany soll nach AZ-Informationen am 20. November im Heimspiel gegen den 1. FC Köln auf die Trainerbank zurückkehren. Den Belgier hatte eine Hirnhautreizung ausgebremst.

Manchester United sucht nach Lösungen

Krisenklub ManUnited, derzeit auf Platz 18 in der Premier League mit nur einem Sieg aus zehn Spielen, muss also nach anderen Trainern Ausschau halten. Neben Antonio Conte und Mauricio Pochettino gilt auch Julian Nagelsmann als Kandidat. Carricks Aus könnte schnell eintreten: An diesem Mittwoch treffen sich Berichten zufolge United-Geschäftsführer Omar Berrada, der Sportliche Leiter Jason Wilcox sowie Miteigentümer Sir Jim Ratcliffe in Monaco, um über die Trainerzukunft zu beraten. Danks wird das Treiben entspannt aus der Ferne beobachten.