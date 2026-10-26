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Nach FC-Bayern-Sieg: Kompany meldet sich direkt bei Danks – so reagiert der Co-Trainer

Nach dem 3:1 in Freiburg schreibt Vincent Kompany seinem Co-Trainer sofort eine Nachricht. Die Antwort von Aaron Danks lässt nicht lange auf sich warten.
AZ/dpa |
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Bekam nach dem 3:1 in Freiburg eine Nachricht von seinem Chef Vincent Kompany: Bayerns Co-Trainer Aaron Danks.
Bekam nach dem 3:1 in Freiburg eine Nachricht von seinem Chef Vincent Kompany: Bayerns Co-Trainer Aaron Danks. © Harry Langer/dpa

Bayern Münchens Coach Vincent Kompany ist einer der ersten Gratulanten von seinem Co-Trainer Aaron Danks nach dem 3:1 beim SC Freiburg gewesen. "Ich habe gerade mein Handy angeschaltet und sofort eine WhatsApp-Nachricht von Vince bekommen, in der er mir gratulierte und sagte, er freue sich", sagte Danks nach dem Auswärtssieg in der Fußball-Bundesliga beim Streamingdienst DAZN. 

"Also habe ich einfach geantwortet: Super, jetzt ruh dich aus", so Danks weiter. Er habe Kompany ein Kuss-Emoji zurückgeschickt. Kompany war am Freitag zusammengebrochen, als er nach dem Abschlusstraining der Profis für das Freiburg-Spiel noch beim Training der Bayern-Amateure zuschaute. Der Notarzt musste alarmiert werden. 

Ob der Zusammenbruch eine unmittelbare Folge eines Infekts war, ist offen. Wann der Belgier zurückkehrt, ist ebenso unklar. Vorerst wird Danks den 40 Jahre alten Belgier an der Seitenlinie ersetzen.

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