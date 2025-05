Nach der Absage von Florian Wirtz muss sich der FC Bayern nach Alternativen umschauen, um sich in der Offensive zu verstärken. Kandidaten werden bereits einige gehandelt. Die AZ macht den Check.

Nix wird's mit Wirtz! Trotz des intensiven Werbens des FC Bayern hat sich der Offensiv-Star für einen Wechsel zum englischen Meister FC Liverpool entschieden. An der Säbener Straße schaut man sich bereits nach Alternativen um, um die gewünschte Verstärkung für die Offensive zu finden.

Schon jetzt werden einige Kandidaten gehandelt. Doch wer würde überhaupt zu den Bayern passen – und wie viel müsste der Rekordmeister zahlen? Die AZ nimmt die möglichen Wirtz-Alternativen unter die Lupe:

Rafael Leao (25 Jahre, AC Mailand)

Der portugiesische Linksaußen würde sehr gut ins Profil der Bayern passen. Leao ist trotz seiner Körpergröße von 1,88 Metern enorm schnell, technisch äußerst beschlagen und kommt mit 25 Jahren gerade erst ins beste Fußballer-Alter. Bei Milan zählte er in der abgelaufenen Saison zum Stammpersonal und kam in 50 Spielen auf zwölf Tore und 13 Vorlagen.

Obwohl er noch einen Vertrag bis 2028 besitzt, könnte er die Rossoneri im Sommer verlassen. Milan blickt auf eine enttäuschende Saison zurück und beendete die Liga als Tabellenachter, wird in der kommenden Spielzeit also nicht international spielen. Gut möglich, dass die dadurch fehlenden Einnahmen durch einen Verkauf von Leao (Marktwert laut "transfermarkt.de": 75 Millionen Euro) kompensiert werden müssen.

Ein Kritikpunkt beim 25-Jährigen: Bei aller sportlichen Qualität kam in Italien immer wieder Kritik an der Einstellung des Portugiesen auf. Wenn es nicht läuft, lasse er sich zu schnell hängen, heißt es auf dem Stiefel. In Mailand hängt ihm daher das Image als Schönwetterfußballer nach.

Nico Williams (22 Jahre, Athletic Bilbao)

Der spanische Angreifer hat sich spätestens bei der EM im vergangenen Jahr auf die Notizzettel der europäischen Top-Klubs gespielt, als er gemeinsam mit Barca-Star Lamine Yamal eine brutal gefährliche Flügelzange bildete und großen Anteil am Titelgewinn der Spanier hatte. Schon damals wurde den Bayern Interesse am Offensiv-Star von Athletic Bilbao nachgesagt.

Ob es in diesem Jahr zu einem Transfer kommt? Williams verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro und wäre damit im Vergleich zu Wirtz ein absolutes Schnäppchen.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der 22-jährige Rechtsfuß in der abgelaufenen Saison nicht ganz an seine starken Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen konnte. In der Liga kam er in 29 Einsätzen auf je fünf Tore und Vorlagen – eine überschaubare Bilanz.

Rodrygo (24 Jahre, Real Madrid)

Rodrygo wäre wohl die Verpflichtung mit dem höchsten Glamour-Faktor. Der brasilianische Nationalspieler holte mit Real Madrid unter anderem zweimal die Champions League sowie dreimal die spanische Meisterschaft. Obwohl er in der vergangenen Saison im Starensemble der Königlichen zum Stammpersonal zählte, soll er in Madrid nicht ganz glücklich sein. Vor allem deshalb, weil auf seiner Paradeposition auf dem linken Flügel Landsmann Vinícius gesetzt ist und er deshalb meist auf der rechten Seite zum Einsatz kommt.

Der 24-Jährige kann sich daher einen Wechsel im Sommer vorstellen. Neben den Bayern soll ihn auch der FC Arsenal im Visier haben. Ab einer Summe von 100 Millionen Euro könnte er Real wohl verlassen. Viel Geld – allerdings für einen Spieler, der Spektakel verspricht.

Eberechi Eze (26 Jahre, Crystal Palace)

Eberechi Eze ist international noch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. Dass er beim Rekordmeister auf dem Radar ist, kommt aber nicht von ungefähr. Bei Crystal Palace hat der englische Nationalspieler drei Jahre lang mit Michael Olise zusammengespielt und mit dem heutigen Bayern-Star hervorragend harmoniert.

Der englische Nationalspieler blickt auf eine starke Saison zurück und war einer der entscheidenden Faktoren beim FA-Cup-Sieg von Crystal Palace. Eze könnte die Londoner im Sommer für eine Ausstiegsklausel von fast 80 Millionen Euro (inklusive Boni) verlassen.

Das Problem: Der Olise-Kumpel kann zwar auch auf Linksaußen spielen, fühlt sich im Zentrum aber am wohlsten. Eine ähnliche Problematik hatte es bereits bei Wirtz gegeben. Ob er wirklich genau der Spieler ist, den die Bayern suchen?

Kaoru Mitoma (28 Jahre, Brighton and Hove Albion)

Mitoma war bei Brighton unter dem deutschen Trainer Fabian Hürzeler in der abgelaufenen Saison einer der wichtigsten Leistungsträger und kam in der Liga auf zehn Tore und vier Vorlagen in 36 Ligaspielen.

Laut Sky Sport haben die Bayern den japanischen Linksaußen ins Visier genommen und bereits dessen Berater kontaktiert. Der Spieler hat demnach Bereitschaft an einem Wechsel nach München signalisiert. Er könnte im Sommer für 50 Millionen Euro wechseln. Allerdings wird auch dem FC Arsenal und Bayer Leverkusen Interesse nachgesagt.

Cody Gakpo (26 Jahre, FC Liverpool)

Der Niederländer stand schon vor seinem Wechsel von PSV Eindhoven nach Liverpool im Januar 2023 bei den Bayern auf dem Zettel. Nun wird das Interesse offenbar wieder konkreter: Laut Sky Sport hat Max Eberl bereits Kontakt zum 1,93 Meter großen Angreifer aufgenommen.

Gakpo zählte bei den Reds in der vergangenen Meister-Saison zu den Leistungsträgern und kam in 49 Partien auf 18 Tore und sieben Vorlagen. Sein Vertrag läuft noch bis 2028, im Raum steht eine Ablöse von 50 Millionen Euro.