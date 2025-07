Nach der Klub-WM: Der Sommerfahrplan des FC Bayern München 2025

Ein vollgepackter Sommer steht an. Nach der Klub-WM startet für den FC Bayern Ende Juli wieder die Vorbereitung, auch drei Testspiele wurden schon fixiert. Der Sommerfahrplan der Münchner.

Nach dem Aus im Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain (0:2) haben sich die Stars des FC Bayern eine Erholungspause verdient.

"Die Jungs bekommen rund drei Wochen Urlaub. Es ist wichtig, dass sie mental jetzt abschalten und Kraft tanken. Nächste Saison wollen wir dann die nächsten Schritte gehen", sagte Trainer Vincent Kompany vor dem Rückflug aus den USA nach München. Noch am Sonntag war der Rekordmeister aus dem Teamquartier in Orlando/Florida abgereist.

FC Bayern startet Ende Juli in die Vorbereitung

Am 28. Juli starten die Bayern in die Vorbereitung und haben schon ein paar Termine für den Sommer fixiert. Den Testspiel-Auftakt machen die Bayern am 2. August (15.30 Uhr) daheim auf Olympique Lyon. Am 7. August (18.30 Uhr) treffen die Bayern im Telekom Cup auf Tottenham Hotspur, die Partie wird ebenfalls in der Allianz Arena ausgetragen. In der Schweiz geht es am 12. August (18 Uhr) geht es gegen Grasshopper Zürich.

Am 16. August (20.30 Uhr) findet der deutsche Supercup statt, der seit Dezember 2024 in Andenken an den verstorbenen Franz Beckenbauer "Franz-Beckenbauer-Supercup" heißt. Der deutsche Meister aus München trifft in der MHP-Arena in Stuttgart auf den DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart.

Auch der Termin für den Bundesliga-Auftakt steht bereits fest. Der FC Bayern startet am 22. August als amtierender Meister mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig in die neue Saison. Einen Tag später ist die Kompany-Elf beim Traumspiel gegen die Red Eagles Austria in Imst zu Gast.

Der Sommer-Fahrplan des FC Bayern im Überblick