Nach dem Ballon d'Or kommt der Ritterschlag? Harry Kane vor nächster Sensation

Die Briten platzen förmlich vor Stolz auf ihren Ballon-d'Or-Sieger Harry Kane. Auf der Insel wird nun sogar darüber diskutiert, den Torjäger des FC Bayern zum Ritter zu schlagen. Selbst die Sprecherin des Premierministers hat sich bereits geäußert.

Das wäre die ultimative Krönung für Harry Kane! Nach dem Sieg beim Ballon d'Or ist in Großbritannien eine Debatte darüber ausgebrochen, ob der Torjäger des FC Bayern von König Charles III. zum Ritter geschlagen wird. Die größtmögliche Ehre für jeden Briten!

Gegenüber dem "Independent" hat die offizielle Sprecherin von Premierminister Andy Burnham bereits angedeutet, dass dies durchaus vorstellbar wäre. "Zu Ihrer Frage nach einer Ritterwürde denke ich, dass jeder zustimmen würde: Harry Kane hat enorm viel für den englischen Fußball geleistet, und dies ist ein ganz besonderer Moment für ihn und das Land", sagte die Sprecherin, betonte aber, dass sie dem Ehrungsprozess nicht vorgreifen wolle.

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Die Ritter-Debatte um Harry Kane ist nicht neu

Tatsächlich ist die Diskussion um eine mögliche Ritterwürde für Kane nicht neu. Bereits während der Weltmeisterschaft in diesem Sommer hatte die Liberaldemokratin Layla Moran einen Antrag mit dem Titel "Mögliche Verdienste um die Verleihung des Ritterordens an Harry Kane" eingereicht. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft habe nun schon über Jahre "inspirierende Führungsqualitäten auf und neben dem Platz" bewiesen, argumentierte Moran.

Die Liberaldemokratin Layla Moran hatte die Debatte um eine Ritterwürde für Harry Kane bereits im Sommer angestoßen. © IMAGO/Tayfun Salci

Ob Kane tatsächlich in den Ritterstand erhoben wird, entscheidet das britische "Honours Committee". Bereits im Jahr 2019 wurde er für seine Verdienste um den englischen Fußball zum MBE (Member of the Order of the British Empire) ernannt. Ein Ritterschlag zum Sir wäre die höchste Stufe dieser staatlichen Anerkennung.

Der 33-Jährige ist insgesamt der siebte Brite, der den Ballon d'Or gewonnen hat. Letztmals wurde Michael Owen im Jahr 2001 mit dem Goldenen Ball ausgezeichnet. Von den bisherigen Ballon-d'Or-Siegern wurden lediglich Sir Bobby Charlton und Sir Stanley Matthews zum Ritter geschlagen. Letzterer ist der bislang einzige Spieler, dem diese Ehre bereits während der aktiven Karriere zuteilwurde.