Nach Corona-Pandemie: FC Bayern stellt auf digitale Tickets um

München – Der FC Bayern will im Sinne der Nachhaltigkeit künftig nur noch digitale Tickets verkaufen. Das teilte der Verein am Montag mit. Sobald die Entwicklung der Pandemie wieder eine Rückkehr der Zuschauer in die Allianz Arena zulasse, sollen die Fans ihre Tickets zudem weiterhin aufs Handy laden oder zu Hause selbst ausdrucken dürfen.

"Da Nachhaltigkeit, Schonung von Ressourcen und Reduktion von CO2-Ausstoß beim FC Bayern und im Ticketing ein zentrales Thema darstellen, haben wir uns entschieden, für die Spiele in der Allianz Arena in Zukunft keine gedruckten Tickets wie die Chip-Jahreskarte oder Papiertickets mehr anzubieten", sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen.

Durch die Einsparung der Plastik- und Papiertickets sollen rund 350.000 gedruckte Anschreiben wegfallen, die bislang per Post verschickt wurden. "Das ist ein wertvoller Beitrag für Klimaschutz und Ressourcenschonung", teilte Dreesen mit.

Die Münchner hatten ihre Dauerkartenbesitzer bereits vor einigen Tagen auf die Umstellung hingewiesen. Als Dankeschön erhielten sie für die aktuelle Spielzeit, in der Corona-bedingt keine Zuschauer zugelassen waren, letztmals eine Jahreskarte in Plastikform.