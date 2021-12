Nach Corona-Infektion: FC Bayern kann wegen Choupo-Moting aufatmen

Einen Monat musste der Rekordmeister auf den Angreifer wegen seiner Corona-Infektion verzichten. Jetzt meldet sich Choupo-Moting zurück.

München – Eric Maxim Choupo-Moting ist – wie Joshua Kimmich – mit einer Corona-Erkrankung länger beim FC Bayern München ausgefallen. Der Angreifer hatte nach seiner Covid-Infektion mit Lungenproblemen zu kämpfen. Nun geht's Choupo wieder besser.

Der Kameruner ist zurück auf dem Trainingsplatz der Bayern. Bei Instagram postete der sichtlich glückliche Choupo-Moting ein Bild von sich im Einsatz. Wann der Lewandowski-Vertreter wieder spielen kann, ist bislang noch offen.





Der 32-Jährige war zuletzt im November bei der 1:2-Pleite in Augsburg für die Bayern am Ball. Wegen einer Corona-Infektion verpasste Choupo-Moting daraufhin fünf Spiele in der Liga.