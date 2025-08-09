Nach Bruch der Augenhöhle: Bayern-Star Aleksandar Pavlovic startet mit Reha-Training

Am 1. August zog sich Aleksandar Pavlovic beim Training einen Bruch der Augenhöhle zu. Einige Tage später beginnt er schon mit den Reha-Übungen.

Diese Nachricht wird Bayern-Coach Vincent Kompany gerne hören. Eine Woche nachdem sich Aleksandar Pavlovic (21) beim Mannschaftstraining am 1. August einen Bruch der Augenhöhle zuzog und operiert werden musste, scheint der Bayern-Youngster bereits wieder mit dem Reha-Training begonnen zu haben.

Am Freitag postete der 21-jährige Mittelfeldspieler in seiner Instagram-Story ein Foto aus dem Kraftraum an der Säbener Straße, welches ihn beim Training auf dem Ergometer zeigt. Bis Pavlovic allerdings wieder ins Spielgeschehen eingreifen kann, wird es noch eine Weile dauern.

Es ist davon auszugehen, dass der 21-Jährige seinem Coach Kompany nach der Länderspielpause im September (4.9. WM-Quali gegen die Slowakei und 7.9. gegen Nordirland) wieder zur Verfügung stehen kann.

Pavlovic könnte gegen den HSV wieder im Bayern-Kader stehen

Sofern sein Heilungsverlauf wie geplant verläuft, könnte Pavlovic am 13. September im Heimspiel gegen Aufsteiger Hamburger SV wieder im Bayern-Kader stehen.

Der gebürtige Münchner Pavlovic hatte in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit Erkrankungen und Verletzungen zu kämpfen. Im Februar 2025 hatte sich der 21-Jährige mit dem Pfeifferschem Drüsenfieber infiziert und verpasste dadurch zehn Pflichtspiele. Nur wenige Monate zuvor, im Oktober 2024, zog sich der Mittelfeldspieler in der Partie gegen den VfB Stuttgart einen Schlüsselbeinbruch zu und fiel einige Wochen aus.

Zudem zwangen ihn wiederholt Mandelentzündungen zu Pausen, wodurch er auch seine Teilnahme an der Heim-EM 2024 verpasste. Mittlerweile hat er sich die Mandeln operativ entfernen lassen.