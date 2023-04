Nach Aus in Pokal und Champions League: Schwache Bayern-Bilanz auch in der Bundesliga

Gegen Mainz 05 hat der FC Bayern die sechste Niederlage in dieser Saison kassiert. Damit bleibt das Punktekonto des deutschen Rekordmeisters bei mageren 59 Zählern stehen. Ein Blick auf die Bilanz zeigt, dass die Münchner damit die schlechteste Saison seit mehr als einem Jahrzehnt spielen.

München - Beim FC Bayern ist ordentlich Sand im Getriebe. Nachdem die Münchner in den vergangenen Wochen schon den DFB-Pokal und Champions-League-Titel verspielt haben, ist nun auch die Deutsche Meisterschaft gehörig in Gefahr.

Der Vorsprung von neun Zählern auf Borussia Dortmund kurz vor der Wüsten-WM in Katar hat sich mittlerweile in einen Punkt Rückstand auf den BVB umgemünzt. Die Bayern sind aktuell nur noch Zweiter.

Trainer Thomas Tuchel mit verheerender Bilanz beim FC Bayern

Diesen Negativtrend konnte auch der neue Bayern-Trainer Thomas Tuchel nicht stoppen. Ganz im Gegenteil: Unter dem ehemaligen Coach von Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea konnten die Münchner in sieben Partien nur zwei magere Siege einfahren. Dem gegenüber stehen zwei Remis und drei Niederlagen – und das bei einer negativen Tordifferenz von 9:12.

Zum Vergleich: Unter Vorgänger Julian Nagelsmann verloren die Münchner in 25 Bundesliga-Spielen nur drei Partien. Zählt man die Punkte der beiden Bayern-Trainer in dieser Saison zusammen erhält man schlappe 59 Zähler, was alles andere als meistertauglich ist. So wenige Punkte hatte der FC Bayern zuletzt in der Saison 2011/12 auf dem Konto. Damals streckte bekanntlich der BVB die Schale am Saisonende in den Himmel.

Mit Pep Guardiola: In der Saison 2013/14 holte der FC Bayern 19 Punkte mehr

Wie schlecht die Punkteausbeute des deutschen Rekordmeisters in dieser Spielzeit wirklich ist, zeigt sich beim Blick auf die Bilanz der vergangenen Jahre. In der Saison 2013/14 erspielten sich die Münchner unter Pep Guardiola 19 Punkte mehr als zum jetzigen Zeitpunkt. Sollten die Bayern also doch noch die Mission "elfte Meisterschaft in Folge" erfolgreich beenden wollen, müssen schleunigst Siege her!

Pep Guardiola holte mit dem FC Bayern in der Saison 2013/14 nach 29 Spieltagen 78 Punkte. © imago

Am besten schon am kommenden Wochenende im Krisen-Duell gegen die Hertha aus Berlin (Sonntag, 15.30 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker). Zuvor müssen die Münchner schon auf einen Ausrutscher von Borussia Dortmund hoffen, die bereits am Freitag beim VfL Bochum zu Gast sind.