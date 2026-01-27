Nach Augsburg-Pleite: Bayerns Mutmacher für Eindhoven

Der FC Bayern reist mit Wut im Bauch und positiven Nachrichten nach Eindhoven. Harry Kane steht vor einer Vertragsverlängerung, das Team von Vincent Kompany brennt nach der ersten Bundesliga-Pleite der Saison auf Wiedergutmachung.

Die Stars des FC Bayern stiegen am späten Dienstagnachmittag mit Wut im Bauch in den Sonderflieger Richtung Eindhoven - und mit einer guten Nachricht für die Zukunft: Harry Kane soll seinen bis 2027 laufenden Vertrag vorzeitig verlängern, die Verhandlungen haben inzwischen begonnen. Das bestätigten Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Sportvorstand Max Eberl am Rande des DFL-Neujahrsempfangs in Frankfurt. "Wir sprechen mit Harry. Und jedem ist klar, irgendwann muss es eine Entscheidung geben“, sagte Eberl.

Dreesen, der maßgeblich am Kane-Transfer von Tottenham Hotspur zu Bayern im Sommer 2023 beteiligt war und hart mit dem damaligen Spurs-Boss Daniel Levy verhandelte, meinte: "Ich glaube, es wird nicht so zäh wie vor zwei Jahren." Dreesen schmunzelte.

FC Bayern möchte Wiedergutmachung betreiben

Es sieht also gut aus bei Kane - und das dürfte dem Team zusätzlichen Aufwind geben im letzten Vorrundenspiel der Champions League gegen die PSV (21 Uhr/ DAZN live). Nach dem 1:2 gegen den FC Augsburg am Samstag ist die Motivation ohnehin groß, Wiedergutmachung zu betreiben.

Die AZ nennt vier Mutmacher für Eindhoven - neben den positiven Kane-Signalen.

Steht vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern: Harry Kane. © IMAGO/FC Bayern München v R. Union Saint-Gilloise

FC Bayern möchte Reaktion zeigen

Reaktion gefragt: Die erste Bundesliga-Pleite der Saison, die erste überhaupt nach 322 Tagen und 27 Partien, nagte an den Bayern-Profis. Zumal sie verdient war. "Die Wut, die dadurch in uns steckt, lassen wir im nächsten Spiel wieder raus", versprach Jonathan Tah.

Und Trainer Vincent Kompany forderte für Eindhoven: "Es geht um die Reaktion auf dem Platz." Die Spieler haben sich einiges vorgenommen, wie Joshua Kimmich anmerkte: "Das Entscheidende ist jetzt, wie wir darauf reagieren, und darauf freue ich mich." Schon mit einem Unentschieden wäre Platz zwei in der Tabelle sicher - und das Heimrecht im Rückspiel bis zu einem möglichen Halbfinale.

Upamecano soll der Defensive Stabilität verleihen

Dayot Upamecanos Rückkehr: Der zuletzt erkrankte Innenverteidiger absolvierte das Abschlusstraining an der Säbener Straße und schaffte es in den Kader. Damit dürfte der Franzose, der seit Wochen mit seiner Vertragsverlängerung zögert, bereit sein für die Startelf.

Das ist wichtig, denn: Minjae Kim fehlt nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Union Saint-Gilloise gesperrt. Upamecano soll der gegen Augsburg wackligen Defensive Stabilität verleihen.

Bayern mit neuem Rekord in der Champions League

Top-Statistiken: Bayern hat in der Königsklasse schon 20 Tore erzielt, was Platz eins bedeutet gemeinsam mit dem FC Arsenal und Paris Saint-Germain. Und auch die Abwehr überzeugt in der Regel: Das 2:0 gegen Saint-Gilloise war bereits das 115. Spiel der Münchner ohne Gegentor in der Königsklasse - neuer Rekord!

Die Bilanz gegen Eindhoven: Einer, der beide Klubs bestens kennt, ist Arjen Robben. Der Niederländer spielte zu Beginn seiner Karriere bei der PSV, später wurde er zur Bayern-Legende.

Bayern nur mit einer Niederlage gegen Eindhoven bisher

"Das Ergebnis ist immer davon abhängig, wie wir als FC Bayern drauf sind", sagte Robben. "Aber Eindhoven hat in der Champions League gute Spiele abgeliefert. Sie haben 6:2 gegen Neapel gewonnen und 4:1 beim FC Liverpool."

Bayern sollte nach diesen Ergebnissen also gewarnt sein. Aber: Die Bilanz gegen Eindhoven ist top: Kein anderer europäischer Klub hat so oft gegen die PSV gewonnen wie Bayern: sechs Mal. Es gab erst eine Niederlage. Und dabei soll es am Mittwoch im Philips Stadion auch bleiben.