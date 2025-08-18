AZ-Plus

Nach Augenhöhlenbruch: FC-Bayern-Star Pavlovic zurück im Mannschaftstraining

Nur knapp zweieinhalb Wochen nach seiner Augenhöhlenfraktur samt anschließender Operation ist Aleksandar Pavlovic am Montag wieder ins Mannschaftstraining des FC Bayern zurückgekehrt.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Aleksandar Pavlovic absolvierte am Montag wieder Teile des Mannschaftstrainings. (Archivbild)
Aleksandar Pavlovic absolvierte am Montag wieder Teile des Mannschaftstrainings. (Archivbild) © IMAGO
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Das ging aber schnell: Am Montag hat der FC Bayern die Vorbereitung auf den Bundesliga-Start am kommenden Freitag gegen RB Leipzig aufgenommen – und das mit Aleksandar Pavlovic.

Der Mittelfeldspieler hatte sich Anfang des Monats im Training eine Augenhöhlenfraktur zugezogen und war anschließend operiert worden. Nun, nur knapp zweieinhalb Wochen später, absolvierte der 21-Jährige erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings. Zum Schutz trug Pavlovic dabei eine Gesichtsmaske.

Bayern-Training am Montag

Rekonvaleszenten Ito und Wanner absolvieren Laufeinheiten

Zudem hatten die Bayern am Montag weitere positive Nachrichten zu verkünden. Am Vormittag hatten Hiroki Ito (nach Fraktur im Bereich des rechten Mittelfußes) und Paul Wanner (kleine Bandverletzung im linken Sprunggelenk) eine individuelle Laufeinheit absolviert.

Harry Kane und Konrad Laimer fehlten bei der Einheit am Montag aufgrund von Belastungssteuerung.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.