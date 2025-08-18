Nach Augenhöhlenbruch: FC-Bayern-Star Pavlovic zurück im Mannschaftstraining

Nur knapp zweieinhalb Wochen nach seiner Augenhöhlenfraktur samt anschließender Operation ist Aleksandar Pavlovic am Montag wieder ins Mannschaftstraining des FC Bayern zurückgekehrt.

Das ging aber schnell: Am Montag hat der FC Bayern die Vorbereitung auf den Bundesliga-Start am kommenden Freitag gegen RB Leipzig aufgenommen – und das mit Aleksandar Pavlovic.

Der Mittelfeldspieler hatte sich Anfang des Monats im Training eine Augenhöhlenfraktur zugezogen und war anschließend operiert worden. Nun, nur knapp zweieinhalb Wochen später, absolvierte der 21-Jährige erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings. Zum Schutz trug Pavlovic dabei eine Gesichtsmaske.

Der FCB-Newsletter Aktuelle News zum FC Bayern München Jetzt anmelden

Bayern-Training am Montag

Rekonvaleszenten Ito und Wanner absolvieren Laufeinheiten

Zudem hatten die Bayern am Montag weitere positive Nachrichten zu verkünden. Am Vormittag hatten Hiroki Ito (nach Fraktur im Bereich des rechten Mittelfußes) und Paul Wanner (kleine Bandverletzung im linken Sprunggelenk) eine individuelle Laufeinheit absolviert.

Harry Kane und Konrad Laimer fehlten bei der Einheit am Montag aufgrund von Belastungssteuerung.