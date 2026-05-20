Manuel Neuer setzt weiter mit dem Training aus. Wird er fit bis zum Pokalfinale und zur WM?

Der Donnerstag wird ein wegweisender Tag für Manuel Neuer – in vielerlei Hinsicht. Zunächst verkündet Bundestrainer Julian Nagelsmann um 13 Uhr den deutschen WM-Kader, in dem Neuer nach AZ-Informationen als Nummer eins eingeplant ist. Und dann steht das letzte Bayern-Training vor der Abreise zum DFB-Pokalfinale am Samstag (20 Uhr) gegen den VfB Stuttgart an. Mit Neuer?

Bayerns Rückhalt und Kapitän: Neuer. © Sven Hoppe

Unklare Diagnose nach Wadenverletzung

Der 40-jährige Torhüter des FC Bayern zog sich am vergangenen Wochenende beim 5:1 gegen den 1. FC Köln eine Wadenverletzung zu, Neuer musste nach einer Stunde ausgewechselt werden. Eine Vorsichtsmaßnahme oder doch mehr? Der Keeper müsse "wegen muskulärer Probleme in der linken Wade vorerst kürzertreten", teilten die Münchner offiziell mit. Präsident Herbert Hainer sagte, es handele sich "um keine schwerwiegende Verletzung, nach allem, was ich weiß".

Neuer soll als Nummer eins zur WM

Trotzdem konnte Neuer in dieser Woche noch nicht trainieren, laut "Bild" wird es an diesem Donnerstag eine weitere Untersuchung geben. Dann steht wohl fest, ob Neuer bereit ist fürs Pokalendspiel und den Start der WM-Vorbereitung ab Mittwoch kommender Woche in Herzogenaurach. Bei einer schwereren Muskelverletzung, auf die bislang wenig hindeutet, wäre sogar Neuers WM-Teilnahme in Gefahr. Die Wade der Nation.

Genießt das Vertrauen von Kompany: Jonas Urbig (l.). © Harry Langer

Urbig als designierter Nachfolger

Sollte Neuer bis Samstag nicht rechtzeitig fit werden, würde Jonas Urbig wie gewohnt zwischen den Pfosten stehen. Der 22-Jährige absolvierte in dieser Saison 21 Einsätze und überzeugte. Urbig soll bei Bayern und in der Nationalmannschaft als Neuers Nachfolger aufgebaut werden.

Und schon bei dieser WM dürfte Urbig dabei sein. In welcher Rolle – das wird Nagelsmann bei seiner Kader-Nominierung verraten. Neuer soll der Stammkeeper sein, Oliver Baumann die Nummer zwei und Alexander Nübel laut Sky die Nummer drei. Urbig könnte als Nummer vier mit in die USA reisen.