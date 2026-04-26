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Muskelverletzung! FC Bayern vorerst ohne Guerreiro

Raphael Guerreiro steht dem FC Bayern vorerst nicht zur Verfügung. Der Portugiese fällt mit einem Muskelfaserriss aus.
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Raphael Guerreiro hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen.
Raphael Guerreiro hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. © IMAGO/DeFodi.de

Trainer Vincent Kompany (40) vom FC Bayern kann verletzungsbedingt "vorerst" nicht mit Raphael Guerreiro (32) planen. Das gab der Rekordmeister zwei Tage vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain (Dienstag, 21 Uhr/Prime) bekannt.

Guerreiro hatte sich im Bundesliga-Spiel beim FSV Mainz 05 (4:3) am Samstag "einen kleinen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen", wie Bayern am Sonntag mitteilte. Wie lange der Portugiese genau ausfällt, ließ der Klub offen.

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