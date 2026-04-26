Muskelverletzung! FC Bayern vorerst ohne Guerreiro

Raphael Guerreiro steht dem FC Bayern vorerst nicht zur Verfügung. Der Portugiese fällt mit einem Muskelfaserriss aus.

Trainer Vincent Kompany (40) vom FC Bayern kann verletzungsbedingt "vorerst" nicht mit Raphael Guerreiro (32) planen. Das gab der Rekordmeister zwei Tage vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain (Dienstag, 21 Uhr/Prime) bekannt.

Guerreiro hatte sich im Bundesliga-Spiel beim FSV Mainz 05 (4:3) am Samstag "einen kleinen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen", wie Bayern am Sonntag mitteilte. Wie lange der Portugiese genau ausfällt, ließ der Klub offen.