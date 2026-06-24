Musiala und Woltemade sind Teil davon: Nagelsmann verändert Rollensystem während der WM

Nick Woltemade war ursprünglich als Back-up von Kai Havertz vorgesehen. Nach AZ-Informationen hat Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Rollensystem nun überarbeitet.

Corinna und Tim Woltemade touren dieser Tage quer durch Nordamerika. In Houston waren sie schon, zuletzt in Toronto. Sie sahen atemberaubende Hochhäuser und den CN Tower am Ufer des Lake Ontario. Die Sehenswürdigkeit, für die sie die Reisestrapazen eigentlich auf sich nehmen, bekamen sie bisher in seiner natürlichen Umgebung aber nicht zu Gesicht. Big Nick. Nick Woltemade.

Nagelsmann ändert Rollensystem während der WM

Der 1,98-Meter-Stürmer, der Deutschland mit vier Toren in sechs Qualifikationsspielen maßgeblich zur WM schoss, hat noch keine einzige Turnierminute auf dem Tacho. Und das, obwohl ihm nach AZ-Informationen vor der WM anderes zugesagt wurde. Woltemade ging im ausgeklügelten Rollensystem von Bundestrainer Julian Nagelsmann als Back-up von Kai Havertz ins Turnier.

Das hat der DFB-Coach nun geändert. Deniz Undav, ursprünglich als Ersatz für Bayerns Jamal Musiala eingeplant, hat die Position übernommen. Bitter für Woltemade. Entsprechend schlecht stehen seine Chancen im letzten, nicht entscheidenden Gruppenspiel gegen Ecuador am Donnerstag (22 Uhr MESZ) in der Startelf zu stehen. Und das, obwohl gegen die Südamerikaner von einer Rotation auszugehen ist.

Unterstützen ihren Sohn bei der WM: Tim und Corinna Woltemade. © IMAGO

Woltemade sorgt bisher nicht für Stunk

Sehen seine Eltern in New York also nur den Big Apple und wieder nicht Big Nick? Sollte er tatsächlich über die vollen 90 Minuten auf der Bank sitzen, wäre es der nächste Rückschlag für den gebürtigen Bremer. Einer, der auch die Stimmung von Woltemade verschlechtert? Bisher sorgte er teamintern noch nicht für Stunk, obwohl er sich für die WM einiges vorgenommen hat.

Woltemade ordnet sich den Mannschaftszielen unter. Einzig beim hitzigen Federball-Duell im Basecamp mit Havertz zeigte er auf, dass er auch anders kann. "Schau mal, wie viel Power meine Schläge haben - und deine", rieb er seinem Offensiv-Kollegen hin. Nur zu gerne würde Woltemade einen ähnlichen Vergleich bei der WM-Torausbeute vornehmen. Aber Havertz ist ihm da bekanntlich zwei Tore voraus. Der Stürmer des FC Arsenal traf im ersten Gruppenspiel gegen Curacao (7:1) doppelt.

Schau mal, wie viel Power meine Schläge haben - und deine. Nick Woltemade

Abschiedsgerüchte um Woltemade

Das Szenario erinnert ein wenig an seine Situation bei Newcastle FC. Dort startete der 75-Millionen-Neuzugang fulminant mit vier Toren in den ersten fünf Premiere-League-Spielen, musste sich dann aber immer mehr mit der Rolle des Jokers abfinden. Zuletzt kamen deshalb Gerüchte auf, dass er den Klub noch im Sommer verlassen könnte.

Gar eine Leihe zu den Bayern, die ihn vor einem Jahr gerne verpflichtet hätten, wurde ins Spiel gebracht. Da ist nach AZ-Informationen derzeit aber nichts dran. Beim Rekordmeister konzentriert man sich auf die Transfers von Nathaniel Brown und Ismael Saibari. Der Spieler selbst will seine Situation nach der WM nochmal neu bewerten.

Ismael Saibari soll die Offensive des FC Bayern in der kommenden Saison verstärken. © IMAGO

Woltemade bleibt nach aktuellem Stand bei Newcastle

Der aktuelle Plan sieht aber vor, dass er auf der Insel bleibt und um seinen Stammplatz kämpft. Argumente dafür wären sicherlich noch ein paar WM-Tore. Ob ihm Nagelsmann noch die Chance dazu gibt? Klar ist: Sollte Havertz sich nicht verletzen, wird es in der K.o.-Phase immer schwerer für Woltemade, auf Einsatzminuten zu kommen.