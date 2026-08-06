"Müssen wir auch heute noch haben": Kompanys Appell an seine FC-Bayern-Stars

Der FC Bayern wird in Hongkong von den Fans gefeiert. Trainer Vincent Kompany stimmt sein Team trotz vieler Termine auf die Saison ein. Da erwartet er von seinen Stars besonderes eines.

Bayern-Trainer Vincent Kompany appelliert an seine Stars, dass sie auch im dritten Jahr unter seiner Führung denselben Hunger wie zum Start zeigen sollen. "Es geht nicht nur um Verbesserung, sondern ich denke, den gleichen Ehrgeiz, den wir am ersten Tag gezeigt haben, müssen wir auch heute noch haben. Daran ändert sich nichts", sagte der 40-Jährige bei einem Sponsoren-Termin (Adidas) in Hongkong. Dort ließen sich auch Kapitän Manuel Neuer, der Kolumbianer Luis Díaz und der Kroate Josip Stanisic von den Fans feiern.

Kompany: Es geht mehr um Mentalität als um Qualität

"Wir müssen uns verbessern wollen, das gilt, sowohl für unsere Topspieler als auch für alle anderen im Team. Und wir müssen mehr Titel und mehr Spiele gewinnen wollen. Es geht also mehr um die Mentalität als um die Qualität, und diese Mentalität muss dieselbe bleiben", sagte der Belgier. "Wir müssen versuchen, uns weiter zu verbessern, auch wenn wir schon sehr gut waren."

Nach einem öffentlichen Training am Donnerstag steht am Freitag (14.00 Uhr) ein Test gegen Europa-League-Gewinner Aston Villa an. Dann dürften die deutschen Nationalspieler um Joshua Kimmich und Neuer auch länger zum Einsatz kommen als gegen Jeju FK (2:1). Hier kamen sie nach ihrem Aufbau nach dem WM-Urlaub erst nach rund einer Stunde in die Partie. Nach dem Härtetest gegen Aston Villa geht es für den deutschen Fußball-Rekordmeister zurück in die Heimat.

Zwei weitere Testspiele - und dann geht es um Titel

Dort bestreiten die Münchner am 15. August zu Hause ein Testspiel gegen RB Leipzig. Sein letztes Testspiel vor dem Pflichtspiel-Auftakt im Supercup absolviert der FC Bayern drei Tage später beim 1. FC Heidenheim. Vier Tage danach steht für die Münchner bei Vizemeister Borussia Dortmund mit dem Franz Beckenbauer Supercup das erste Pflichtspiel an. Am 28. August eröffnet der Titelverteidiger dann die Bundesliga-Saison gegen den VfB Stuttgart.