"Müssen giftig sein": Kompany warnt vor Leverkusen

Bayern-Trainer Vincent Kompany lobt Bayer Leverkusen nach deren guter Performance gegen Arsenal, die Werkself hätte "viel Talent". Ex-Coach Magath warnt wegen fehlender nationaler Konkurrenz vor einem Spannungsabfall.

Vincent Kompany freute sich über das überraschende 1:1 von Bayer Leverkusen gegen den FC Arsenal vergangenen Mittwoch. Das Ergebnis zeige, "dass es ein schweres Spiel wird. Sie waren schwierig zu knacken. Vielleicht hätten sie sogar mehr verdient gehabt. Das ist perfekt für mich, so weiß die Mannschaft, dass es nicht leicht wird."

Vor einem Jahr waren Bayer und Bayern noch auf Augenhöhe

Seine Mannschaft ist am Samstag (15.30 Uhr, Sky) zu Gast in der BayArena. Nur nicht unterschätzen sollen Kompanys Seriensieger den Tabellensechsten, den Doublegewinner von 2024. Dass der Belgier diese Worte vor einem Auswärtsspiel der Bayern bei einem Achtelfinal-Teilnehmer der Champions League wählt, zeigt den enormen Abstand, den sich die Münchner national erspielt haben.

Vor rund einem Jahr begegneten sich Leverkusen und der FC Bayern auf Augenhöhe, duellierten sich in der Liga (ein 0:0 im Februar 2025) und in der Königsklasse (3:0 und 2:0 im März 2025) auf höchstem Niveau.

Kompany: "Leverkusen hat viel Talent"

Blockbuster-Spiele waren das. Kompany, der offen ließ, ob Harry Kane sein Comeback geben wird, warnte vor dem Leverkusen-Spiel: "Wir müssen giftig sein, wenn wir da was holen wollen. Leverkusen hat viel Talent. Das wird ein gutes Spiel für die Fans und hoffentlich auch für Bayern."

Angesichts des Gastspiels am Rhein wird deutlich: Das Duell an diesem Samstag ist für beide Teams zu einem Pausenfüller-Kick verkommen. Wer schont seine Stars für die Rückspiele des Achtelfinals? Für Leverkusen gilt das noch mehr, da der Ausgang (vermeintlich) offen ist.

Trainer Felix Magath warnt den FC Bayern vor dem Spannungsabfall. © IMAGO

Ex-Coach Magath warnt vor Spannungsabfall

Bei elf Punkten Vorsprung auf den Tabellenführer vom Liga-Rest, Borussia Dortmund (1:4 in Bergamo), werden die Bayern (6:1 in Bergamo) national kaum mehr gefordert. Ein Nachteil? So sieht es Felix Magath. "Ich bin immer jemand, der eher skeptisch als euphorisch ist."

Der ehemalige Bayern-Coach weiter: "Insofern sehe ich ein Problem beim FC Bayern, weil die Mannschaft in der Meisterschaft einfach zu überlegen ist. Das könnte natürlich – wenn der Widerstand (in den nächsten K.o.-Runden der Champions League, d.Red.) einmal größer wird – ungewohnt sein für diese Mannschaft", sagte der Ex-Bayern-Trainer bei "Triple – der Hagedorn-Fußballtalk" von Sky.