Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen spricht auf dem AZ-Sofa unter anderem über die Situation von Jamal Musiala und eine mögliche Vertragsverlängerung von Michael Olise. Vincent Kompany sitzt gegen Köln wieder auf der Bank.

Wie sieht die Zukunft des FC Bayern aus, Herr Dreesen? Seit Mai 2023 steht Jan-Christian Dreesen als Vorstandsvorsitzender an der Spitze des deutschen Rekordmeisters.

Der 59-Jährige führt den Klub mit großer Erfahrung und Fachwissen, genießt auch bei den Fans hohes Ansehen. Erst im August wurde sein Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängert – und am Mittwochabend war der Vorstandsboss des deutschen Rekordmeisters auf dem AZ-Sofa zu Gast.

Dreesen über Musiala: "Müssen es bewerten und uns mit der Familie zusammensetzen"

Dort sprach Dreesen unter anderem auch über Jamal Musiala. Uli Hoeneß hatte sich zuletzt zum deutschen Nationalspieler geäußert. "Er hat eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar ist, die aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist. Aber: Ob er jemals wieder die Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte …". Er bekomme aber weiterhin Geld: "Aber stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen und sagen: Das, was er jetzt leisten kann, ist ja nicht mehr das, was im Vertrag steht."

Jamal Musiala. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Dreesen äußerte sich dazu auf dem AZ-Sofa: "Soweit ich weiß, wird er am Freitag spielen. Uli ist mit dem Thema sensibel umgegangen, gleichzeitig haben wir alle auch eine Verantwortung für den Klub. Wir hoffen, dass Jamal zurückkommt. Der wird sicherlich seine Zeit brauchen. Wir werden es bewerten und uns mit der Familie und dem Management zusammensetzen. Entweder freuen wir uns und es ist der alte Jamal oder wenn er auf dem Weg dahin ein anderer wird, muss man miteinander sprechen."

Dreesen bestätigt: Kompany gegen Köln wieder auf der Bank

Dreesen bestätigte auf dem AZ-Sofa neben dem Comeback von Musiala am Freitagabend auch, dass Chefcoach Vincent Kompany nach seinem Zusammenbruch gegen Köln wieder auf der Bank sitzt.

"Ja. Vincent ist ziemlich gut gelaunt, kam mir heute entgegen", erzählte Dreesen: "Die Hirnhautreizung ist ausgeheilt. Er wurde bereits an einer Schulter operiert."

Jan-Christian Dreesen auf dem AZ-Sofa. © Bernd Wackerbauer

Olise-Verlängerung? Vertragsgespräche "sicherlich nicht erst übernächstes Jahr"

Auch Ballon-d'Or-Gewinner Harry Kane war selbstverständlich an diesem Abend Thema. "Die Bundesliga müsste uns Geld überweisen", sagte Bayerns Vorstandsboss angesprochen auf die damalige Ablösesumme von rund 100 Millionen Euro, die Bayern an Tottenham Hotspur zahlte.

Ob diese Auszeichnung des Bayern-Torjägers auch Auswirkungen auf eine mögliche Vertragsverlängerung von Michael Olise haben wird? "Es ist ein Zeichen für Michael. Es zeigt ihm, dass er bei uns gut aufgehoben ist", so Dreesen. Der Franzose hat aktuell noch einen Vertrag bis 2029 bei den Münchnern, Vertragsgespräche sollen demnächst starten. "Wir werden zu gegebener Zeit anfangen, aber sicherlich auch nicht erst übernächstes Jahr."

Michael Olise hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2029. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Nico Bauhof

Dreesen über ein mögliches Karriereende von Manuel Neuer

Am 5. Juni 2027 findet in Madrid das Champions-League-Finale statt, welches der FC Bayern unbedingt erreichen möchte. Wäre es der perfekte Abschied für Manuel Neuer, seine Karriere mit dem dritten Henkelpott nach 2013 und 2020 zu krönen?

"Ob es jetzt der krönende Abschluss der Karriere ist, müssen sie Manu fragen", sagte Dreesen schmunzelnd. "Er ist jetzt 40, aber trotzdem müssen wir erstmal miteinander sprechen." Danach werde es auch die Öffentlichkeit erfahren.