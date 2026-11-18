Bayern-Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen spricht auf dem AZ-Sofa unter anderem über die Situation von Jamal Musiala und eine mögliche Vertragsverlängerung von Michael Olise. Vincent Kompany sitzt gegen Köln wieder auf der Bank.

Seit Mai 2023 steht Jan-Christian Dreesen als Vorstandsvorsitzender an der Spitze des FC Bayern.

Der 59-Jährige führt den Klub mit großer Erfahrung und Fachwissen, genießt auch bei den Fans hohes Ansehen. Erst im August wurde sein Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängert – und am Mittwochabend war der Vorstandsboss des deutschen Rekordmeisters auf dem AZ-Sofa zu Gast.

Dreesen über Musiala: "Müssen es bewerten und uns mit der Familie zusammensetzen"

Dort sprach Dreesen unter anderem auch über Jamal Musiala. Klub-Patron Uli Hoeneß hatte zuletzt Zweifel daran geäußert, ob der deutsche Nationalspieler aufgrund seiner neurologischen Dysfunktionen jemals wieder zu alter Stärke finden wird. "Er hat eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar ist, die aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist. Aber: Ob er jemals wieder die Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte …", sagte Hoeneß.

Jamal Musiala soll gegen den 1. FC Köln wieder im Kader stehen. (Symbolbild) © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Dreesen äußerte sich nun auf dem AZ-Sofa ebenfalls zu Musiala: "Soweit ich weiß, wird er am Freitag spielen. Uli ist mit dem Thema sensibel umgegangen, gleichzeitig haben wir alle auch eine Verantwortung für den Klub. Wir hoffen, dass Jamal zurückkommt. Der wird sicherlich seine Zeit brauchen. Wir werden es bewerten und uns mit der Familie und dem Management zusammensetzen. Entweder freuen wir uns und es ist der alte Jamal oder, wenn er auf dem Weg dahin ein anderer wird, muss man miteinander sprechen."

Dreesen bestätigt: Kompany gegen Köln wieder auf der Bank

Dreesen bestätigte neben dem Comeback von Musiala gegen Köln auch, dass Chefcoach Vincent Kompany nach seinem Zusammenbruch im Oktober am Freitagabend wieder auf der Bank sitzen wird.

"Ja. Vincent ist ziemlich gut gelaunt, kam mir heute entgegen", erzählte Dreesen: "Die Hirnhautreizung ist ausgeheilt. Er wurde bereits an einer Schulter operiert."

Maximilian Koch, Chefreporter Sport, sowie Chefredakteur Michael Schilling zusammen mit Jan-Christian Dreesen auf dem AZ-Sofa. © Bernd Wackerbauer

Olise-Verlängerung? Vertragsgespräche "sicherlich nicht erst übernächstes Jahr"

Auch Ballon-d'Or-Gewinner Harry Kane war selbstverständlich an diesem Abend Thema. "Die Bundesliga müsste uns Geld überweisen", sagte Bayerns Vorstandsboss über die Erfolge des Engländers und den dadurch entstandenen Image-Gewinn für die Liga. Die Münchner zahlten im Sommer 2023 rund 100 Millionen Euro Ablöse an Tottenham Hotspur – eine Investition, die sich längst mehr als bezahlt gemacht hat.

Ob der Ballon d'Or für den Bayern-Torjäger auch Auswirkungen auf eine mögliche Vertragsverlängerung von Teamkollege Michael Olise haben wird? "Es ist ein Zeichen für Michael. Es zeigt ihm, dass er bei uns gut aufgehoben ist", so Dreesen. Der Franzose hat aktuell noch einen Vertrag bis 2029 an der Säbener Straße, Vertragsgespräche sollen demnächst starten. "Wir werden zu gegebener Zeit anfangen, aber sicherlich auch nicht erst übernächstes Jahr."

Michael Olise hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2029. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Nico Bauhof

Dreesen über ein mögliches Karriereende von Manuel Neuer

Im Juni 2027 findet in Madrid das Champions-League-Finale statt, der FC Bayern möchte dieses Mal unbedingt dabei sein. Wäre es der perfekte Abschied für Manuel Neuer, seine Karriere mit dem dritten Henkelpott nach 2013 und 2020 zu krönen?

"Ob es jetzt der krönende Abschluss der Karriere ist, müssen Sie Manu fragen", sagte Dreesen angesprochen auf ein mögliches Karriereende im Sommer 2027. "Er ist jetzt 40, aber trotzdem müssen wir erstmal miteinander sprechen." Danach werde es auch die Öffentlichkeit erfahren, so der Bayern-Boss.