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Münchner Dettoni wechselt fest nach Darmstadt

Auf den letzten Drücker in der abgelaufenen Saison kam Grayson Dettoni bei Darmstadt 98 zum Einsatz. Dabei hat sich der US-Profi aus München für einen Vertrag empfohlen.
dpa |
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Verlässt den FC Bayern: Grayson Dettoni (l.). (Archivbild)
Verlässt den FC Bayern: Grayson Dettoni (l.). (Archivbild) © Silas Stein/dpa
Darmstadt/München

Innenverteidiger Grayson Dettoni verlässt den FC Bayern endgültig und spielt auch in der kommenden Zweitliga-Saison für den SV Darmstadt 98. Die Lilien haben nach eigenen Angaben eine Kaufoption für den bisher aus München ausgeliehenen 20 Jahre alten Amerikaner gezogen. Zur Laufzeit wurden keine Angaben gemacht.

Dettoni hatte einst die Nachwuchs-Teams der Münchner durchlaufen und spielte für deren zweite Mannschaft in der Regionalliga. Zwischendurch war er an Grasshopper Zürich verliehen und kam im Januar dieses Jahres nach Darmstadt. "Bei seinen Einsätzen gegen den KSC und in Münster hat er nachgewiesen, dass er auf Zweitliga-Niveau mithalten kann", sagte Darmstadts Sportchef Paul Fernie.

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