Mittelfeld-Star des FC Bayern: Leon Goretzka trainiert erstmals wieder mit dem Ball

Bei Leon Goretzka geht es bergauf: Am Donnerstag hat der Mittelfeldspieler, der seit Monaten aufgrund einer hartnäckigen Patellasehnenverletzung fehlt, erstmals wieder mit dem Ball trainiert.

München - Endlich wieder positive Nachrichten von Leon Goretzka! Der Mittelfeld-Star des FC Bayern ist aufgrund einer Patellasehnenverletzung nun schon seit Anfang Dezember zum Zuschauen gezwungen, macht im Aufbautraining aber derzeit gute Fortschritte.

Am Donnerstag hat der 27-Jährige auch erstmals wieder eine individuelle Einheit mit dem Ball am Fuß absolviert. Zudem wurde die Intensität beim Lauftraining gesteigert, so konnte er etwa Übungen mit Seitwärts- und Tempoläufen machen. Wann er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen wird, ist aber noch unklar.

Leon Goretzka am Donnerstag im Lauftraining.

FC Bayern: Sarr fehlt im Training, Hernández zurück

Letztmals stand Goretzka im Topspiel am 4. Dezember bei Borussia Dortmund (3:2) auf dem Platz. Trotz anhaltender Schmerzen hat man sich beim deutschen Rekordmeister in Absprache mit einem Spezialisten aus Innsbruck gegen eine Operation entschieden und behandelt die Verletzung konservativ.

Rechtsverteidiger Bouna Sarr stand am Donnerstag hingegen nicht auf dem Trainingsplatz. Dafür kehrte Lucas Hernández, der am Mittwoch noch pausiert hatte, ins Mannschaftstraining zurück. Torhüter Manuel Neuer (aktuell im Aufbautraining nach Meniskus-OP) absolvierte eine individuelle Einheit im Kraftraum.