Leon Goretzka bestreitet gegen den 1. FC Köln sein letztes Heimspiel für den FC Bayern. Vor der Partie wurde er verabschiedet.

Kurz vor dem Anpfiff wurde es emotional. Der FC Bayern verabschiedete Leon Goretzka nach acht Jahren voller Höhen und Tiefen. Der Nationalspieler bekam von Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund und CEO Jan-Christian Dreesen einen Blumenstrauß und eine Bilderkollage überreicht. "Leon Goretzka", sangen die Ultras. Schon beim Aufwärmen wurde die Hymne seines Jugendklubs VfL Bochum gespielt: "Tief im Westen" von Herbert Grönemeyer. Dazu gab es Applaus von den Fans, die bereits auf ihren Plätzen waren.

Goretzka hat sich für Wechsel nach Mailand entschieden

Ein weiteres Geschenk gab es von seinem Coach Vincent Kompany. Goretzka stand gegen den Effzeh in der Startelf. "Das hat sich Leon über viele Jahre mit Leistung verdient", sagte der Belgier auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Übrigens: Neben Goretzka wurden auch Raphael Guerreiro und Nicolas Jackson verabschiedet. Wohin ihr Weg führt, ist noch unklar. Goretzka dagegen hat sich nach AZ-Information für einen Wechsel nach Italien zu AC Mailand entschieden.