Es bleiben rot-weiße Trikots: Vor wenigen Tagen wurde das angebliche neue Bayern-Heimtrikot geleakt. Das Design erinnert an die Triple-Saison 2012/2013.

19. Februar 2026 - 14:27 Uhr

Goldenes Design, goldene Zeiten: Ein Leak des neuen Bayern-Trikots soll an die glorreiche Triple-Saison 2012/13 um Kapitän Philipp Lahm (r.) anknüpfen.

Vor einigen Tagen zeigte die Online-Plattform "Footy Headlines" das angebliche Design des Bayern-Heimtrikots für die Saison 2026/27. Das rot-weiße Trikot mit goldenen Akzenten erinnert an die glorreiche Triple-Saison 2012/13. Das entspricht einer deutlichen Abkehr vom Heimtrikot der aktuellen Saison, welches aufgrund seines experimentellen Designs (Rot mit rot-weißem "M" in der Mitte) für einige Kontroversen in der Fangemeinde des deutschen Rekordmeisters sorgte.

Die gute Nachricht für alle Bayern-Fans: Das Heimtrikot für die kommende Spielzeit soll der für gewöhnlich gut informierten Plattform zufolge genau wie in dieser Saison wieder in Rot und Weiß gehalten sein. Im vergangenen Frühjahr veröffentliche "Footy Headlines" ebenfalls das vorgebliche Design eines neuen Heimtrikots – und behielt damit recht.

Über das komplett rote Trikot sollen dunkle Nadelstreifen verlaufen (abgesehen von den Ärmeln). Am Kragen und an den Ärmeln sollen über dem weißen Element goldene Umrandungen zu sehen sein. Damit enthält ein Bayern-Heimtrikot erstmals seit den Saisons 2011/12 und 2012/13 goldene Akzente.

Weiterhin sind die Applikationen, also das Adidas-Logo und die Sponsoren auf Brust und Ärmel in Weiß gehalten. Das Vereinswappen prangt in der klassischen Form auf der linken Brust.

Eindeutige Botschaft: Die Südkurve fordert rot-weiße Trikots. © IMAGO/Ulrich Wagner

Neues Bayern-Trikot soll im Mai sein Debüt feiern

"Footy Headlines" zufolge soll das neue Heimtrikot des FC Bayern beim letzten Bundesliga-Heimspiel der laufenden Saison gegen den 1. FC Köln (16. Mai, 15:30 Uhr) erstmals getragen werden und schon davor erhältlich sein.

Es ist zu erwarten, dass die Bayern-Anhängerschaft das neue Trikot im "klassischen" Bayern-Design deutlich positiver aufnehmen wird als die Designs der vergangenen Saisons. Die aktive Fanszene in der Südkurve sprach sich schon in der Vergangenheit vehement dafür aus, dass die Heimtrikots in den rot-weißen Klubfarben gehalten werden.

Wenn sich das Design für das FCB-Heimtrikot 2026/27 tatsächlich bestätigt, kann also auch die Ultra-Szene des FC Bayern rundum zufrieden sein.