Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic unterstützt den FC Bayern beim Spiel in Paris.

Stimmte sich mit einem Dinner in Paris auf den Champions-League-Kracher des FC Bayern ein: Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Den Sonnenuntergang von Paris auf einer Dachterrasse genießen, mit Panorama-Blick auf den Eiffelturm. So kann man sich auf das Champions-League-Halbfinale (Dienstag, 21 Uhr) zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain einstimmen. Das dachte sich wohl Hasan Salihamidzic. Ein entsprechendes Bild veröffentlichte der ehemalige Sportvorstand der Münchner auf Instagram.

Salihamidzic ist nur noch gelegentlich in der Allianz Arena

Salihamidzic, der im Sommer 2023 nach sechs Jahren im Klub freigestellt wurde, traf sich am Montagabend mit mehreren Freunden in der Stadt der Liebe zum Abendessen. Darunter auch Bayerns ehemaliger Technischer Direktor Marco Neppe, der mittlerweile bei Paris FC Sportdirektor ist. Beide haben weiterhin regelmäßig Kontakt, sind auf einer Wellenlänge.

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Gut möglich, dass sie auch am Dienstagabend zusammen im Prinzenpark sind, um sich den Halbfinalkracher zwischen der Kompany-Elf und Paris Saint-Germain anzuschauen. Im Falle Salihamidzic ist das selten geworden. Wie die AZ weiß, ist der 49-Jährige längst nicht mehr bei jedem Spiel der Bayern in der VIP-Lounge der Allianz Arena. Nur noch gelegentlich lässt er sich dort blicken. Das heißt aber nicht, dass er nicht mehr mitfiebert.

War zusammen mit Hasan Salihamidzic beim FC Bayern: Marco Neppe. © IMAGO

Salihamidzic will "irgendwann" wieder in den Profifußball

Im Gegenteil: Schaut Salihamidzic Fußball, ist er weiterhin mit Leib und Seele dabei, fiebert mit. Das zeigt auch der Post. "Mia san Mia für immer", schrieb er unter das Foto. Ohnehin hat sich sein Verhältnis nach der Trennung zu den Klubverantwortlichen verhältnismäßig schnell wieder normalisiert. Salihamidzic traf sich unter anderem mit Ehrenpräsident Uli Hoeneß zu einer Aussprache am Tegernsee.

Beide spielen sogar gelegentlich Schafkopf. Wie es für ihn weitergeht? Vor wenigen Wochen sagte Salihamidzic der AZ: "Ich werde sicherlich irgendwann wieder etwas anderes im Profifußball machen." Wann es so weit sein wird, ließ er offen.