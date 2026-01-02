Der ehemalige Stürmer des FC Bayern, Roque Santa Cruz, hat einen neuen Klub. Im Alter von 44 Jahren wechselt er zu Club Nacional in seiner Heimat Paraguay.

Mittlerweile ist Roque Santa Cruz 44 Jahre alt, aber ans Aufhören denkt er noch immer nicht. Der ehemalige Stürmer des FC Bayern, für den er in 238 Partien 51 Tore erzielt und 22 weitere vorbereitet hat, wechselt zu Club Nacional in seiner Heimat Paraguay. "Er kommt, um seine ganze Erfahrung und Führungsstärke einzubringen und um nach Erfolg zu streben", teilte sein neuer Verein in den sozialen Medien mit.

Santa Cruz wechselte mit 17 Jahren zum FC Bayern

Kurios: Santa Cruz' neuer Trainer, Felipe Giménez, ist ebenfalls Jahrgang 1981. Beide kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten in der Jugend von Olimpia Asunción. Santa Cruz war im Sommer 1999 als 17-jähriges Talent von Olimpia zum FC Bayern gewechselt und dem Rekordmeister bis 2007 treu geblieben. Danach spielte er noch für Blackburn, ManCity, Betis Sevilla, Málaga und Cruz Azul (Mexiko), ehe er 2016 in seine Heimat zurückkehrte.

Knipste einst für den FC Bayern: Roque Santa Cruz. © IMAGO

"Viele Jungs hier in Paraguay hatten mich (...) als Idol betrachtet – aber nie live gesehen! Das wollte ich ändern", sagte er einst der "Sport Bild".