Mini-Siegesserie des FCB II gerissen

Nach zwei Siegen in Folge verliert der FCB II sein Heimspiel gegen Nürnberg II, das einen Traumstart in die Partie erlebt.

München - Die Mini-Siegesserie des FC Bayern II ist schon wieder gerissen. Am Freitagabend setzte es gegen die Amateur-Auswahl des 1. FC Nürnberg eine bittere 1:3-Heimpleite.

Den Gäste aus Franken gelang ein Auftakt nach Maß. Bereits nach zwei Minuten brachte Jermain Nischalke ein scharfes Zuspiel von Pedro Muteba im Kasten der Münchner unter (2.).

Doppelschlag sorgt für Heimpleite

Knapp eine Stunde später konnte Luca Copado den Ausgleich für das Team von Coach Martin Demichelis besorgen (59.). Doch ein Doppelschlag der Nürnberger machte alle Hoffnungen des FCB II auf einen oder gar drei Punkte zunichte.

Die Treffer von Fabian Menig (71.) und Ali Loune (73.) besiegelten die Heimniederlage für die Amateurkicker des FC Bayern.

Im Vergleich zum souveränen 5:2-Auswärtssieg in Hankofen in der Vorwoche veränderte Demichelis seine Startaufstellung auf gleich vier Positionen. Statt Younes Aitamer und Leon Fust standen Angelo Brückner und Justin Janitzek bei Anpfiff in der Abwehr der Münchner.

Wanner gibt sein FCB-II-Debüt

Im Mittelfeld spielten Kapitän Timo Kern und Paul Wanner für Frans Krätzig und Desire Segbe von Beginn an. Der 16-jährige Wanner gab am Freitagabend sein Debüt für die kleinen Bayern.

Mit nun 25 Zählern aus 18 Partien verweilt der FCB II bis Samstagnachmittag auf Tabellenrang acht.

Am nächsten Samstag trifft das Demichelis-Team auf den FC Pinpinsried