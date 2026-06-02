Millionensumme von der Fifa: So sehr profitiert der FC Bayern von der WM

Bislang wurden 18 Spieler des FC Bayern von ihren Nationalmannschaften für die anstehende Weltmeisterschaft in Nordamerika nominiert. Dafür wird der deutsche Rekordmeister vom Weltverband Fifa mit einer Millionensumme entschädigt.

Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen darf sich wegen der WM über einen warmen Geldregen freuen.

Die anstehende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko wird zum Milliarden-Geschäft – und auch der FC Bayern darf sich über ein kleines Stück vom Kuchen freuen. Neben indirekten Benefits wie Marktwert-Steigerungen und erhöhter Popularität seiner Spieler darf sich der Rekordmeister auch über einen warmen Geldregen freuen.

Der Weltverband Fifa zahlt an den Verein eines jeden Spielers, der an der WM teilnimmt, eine tägliche Ausgleichszahlung. Der FC Bayern stellt insgesamt 18 Akteure und erhält dafür im Gegenzug fast 3,81 Millionen Euro. Damit gehören die Münchner zu den größten Profiteuren des Turniers.

Nur Manchester City kassiert mehr als der FC Bayern

Einzig Manchester City darf sich mit insgesamt 4,55 Millionen Euro über eine noch höhere Summe freuen. Dies geht aus einer hervor, für die sämtliche Ausgleichszahlungen des sogenannten Fifa World Cup Benefits Program ermittelt und miteinander verglichen wurden.

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Borussia Dortmund schafft es ebenfalls unter die international erfolgreichsten Vereine und erhält rund 2,46 Millionen Euro während der Gruppenphase. Auch die TSG Hoffenheim landet nach einer starken Saison mit 2,07 Millionen Euro unter den internationalen Top 20.

Bundesliga-Klubs erhalten von der Fifa mehr als 20 Millionen Euro

Weitere Millionensummen gehen an Bayer Leverkusen mit rund 1,86 Millionen Euro, Eintracht Frankfurt mit etwa 1,77 Millionen Euro, den VfB Stuttgart mit rund 1,44 Millionen Euro sowie RB Leipzig mit etwa 1,40 Millionen Euro. Mainz 05 komplettiert die Gruppe der Bundesligisten mit Ausgleichszahlungen von mehr als einer Million Euro und erhält rund 1,18 Millionen Euro. Der 1. FC Heidenheim und der 1. FC Köln stellen hingegen keinen Spieler für die WM 2026 ab und erhalten entsprechend keine Fifa-Ausgleichszahlungen.

Im direkten Vergleich der Profiligen bekommen die Klubs der englischen Premier League mit insgesamt 38,51 Millionen Euro die mit Abstand höchsten Ausgleichszahlungen. Dahinter folgt die Bundesliga mit rund 21,06 Millionen Euro auf Rang zwei. Knapp dahinter landet die französische Ligue 1 mit 16,63 Millionen Euro auf Platz drei. Die spanische La Liga folgt mit 16,14 Millionen Euro.