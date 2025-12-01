AZ-Plus

Michael Diekmann rückt in den Aufsichtsrat des FC Bayern

Der FC Bayern gibt eine Personalie bekannt. In einem Gremium gibt es einen Wechsel.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Michael Diekmann rückt in den Aufsichtsrat des FC Bayern. (Archivbild)
Michael Diekmann rückt in den Aufsichtsrat des FC Bayern. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa
München

Michael Diekmann rückt in den Aufsichtsrat des FC Bayern München. Er ersetzt dort ab der kommenden Sitzung Werner Zedelius, der seit mehr als zehn Jahren dem Gremium angehörte. Diekmann ist Vorsitzender des Aufsichtsrats von Bayern-Sponsor Allianz. Zedelius war ebenfalls entsendeter Vertreter des Unternehmens.

"In Michael Diekmann gewinnen wir einen neuen erstklassigen Impulsgeber für unser Gremium. Er wird uns helfen, mit seiner Persönlichkeit und seiner wirtschaftlichen Kompetenz den Club weiterzuentwickeln", wird Bayerns Aufsichtsratsvorsitzender Herbert Hainer in einer Mitteilung zitiert.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.