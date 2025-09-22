Der FC Bayern legt einen beeindruckenden Saisonstart hin und hat schon jetzt mehrere Rekorde gebrochen. Auch in der Fremde fühlt sich der Rekordmeister pudelwohl.

Was war nicht alles geunkt worden in diesem Sommer: strapaziöse Klub-WM, kaum Zeit zur Vorbereitung und dazu auch noch der dünne Kader – das kann ja nur nach hinten losgehen. Und die Bayern? Eilen zu Beginn dieser Saison im Vollsprint von Sieg zu Sieg!

Der jüngste Erfolg bei der TSG Hoffenheim am Samstag war zwar nicht ganz so glanzvoll wie die 3:1-Gala in der Champions League gegen den FC Chelsea unter der Woche. Wer mit 4:1 gewinnt, der hat am Ende trotzdem die gewichtigsten Argumente auf seiner Seite – und schickt nebenher noch ein klares Signal an die Konkurrenz. Wobei: Gibt es die in dieser Saison überhaupt?

FC Bayern feiert besten Saisonstart der Bundesliga-Geschichte

Tatsächlich hat der Rekordmeister mit vier Siegen aus den ersten vier Saisonspielen und einem Torverhältnis von 18:3 den besten Saisonstart der Bundesliga-Geschichte hingelegt und damit den eigenen Rekord aus dem Vorjahr gebrochen. Schon in der ersten Spielzeit unter Trainer Vincent Kompany waren die Bayern perfekt gestartet (12 Punkte, 16:3 Tore). Auch die 18 erzielten Treffer in dieser Spielzeit stellen einen Rekord dar. Mia san in Top-Form!

Harry Kane schießt die Bundesliga kurz und klein

Prägendster Spieler dieser noch immer jungen Saison ist Harry Kane, der sich laut eigener Aussage physisch und mental in der besten Verfassung seiner Karriere befindet. In der Bundesliga kommt der Engländer in den ersten vier Spielen bereits auf acht Tore. Noch beeindruckender: Kane benötigte dafür gerade einmal 330 Minuten. Ein Wert, der zuvor nur Serhou Guirassy (Stuttgart 2023/24) und Peter Meyer (Mönchengladbach 1967/68) erreicht hatten.

Gegen Hoffenheim absolvierte der umtriebige Angreifer sein 67. Bundesligaspiel und schnürte dabei bereits seinen neunten Dreierpack. Dabei zog der 32-Jährige mit den Legenden Karl-Heinz Rummenigge (insgesamt 310 Bundesligaspiele) und Dieter Müller (303 Spiele) gleich. "Um ehrlich zu sein, setze ich mir nie Grenzen. Ich fühle mich gut. Ich muss einfach so weitermachen", sagte Kane nach seinem jüngsten Hattrick im Kraichgau.

FC Bayern auswärts seit Dezember 2024 ungeschlagen

Doch damit der Rekorde nicht genug, denn auch auswärts sind die Münchner eine Macht. Die letzte Niederlage auf fremdem Platz setzte es Mitte Dezember 2024 beim 1:2 gegen den FSV Mainz 05. In den elf Spielen seitdem gab es acht Siege und drei Remis. Eine längere ungeschlagene Auswärtsserie hatte der FC Bayern zuletzt 2015 bis 2016 (14 Spiele). Zudem trafen die Bayern in den letzten fünf Bundesliga-Gastspielen jeweils mindestens dreifach – Ligarekord!

Im Jahr 2025 sind die Münchner auf Reisen ohnehin eine Klasse für sich: Gemeinsam mit Bayer 04 Leverkusen und dem FC Barcelona gehören sie zu den einzigen Teams in Europas Top-Ligen ohne Auswärtsniederlage in diesem Kalenderjahr (in den heimischen Ligen).