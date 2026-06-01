"Meine Familie ist sehr stolz": FC-Bayern-Youngster Karl wird nach Startelfdebüt emotional

Beim 4:0 gegen Finnland betreiben vor allem Deniz Undav und Bayern-Star Lennart Karl gehörig Eigenwerbung, während Goretzka und Raum ins zweite DFB-Glied rücken. Die AZ zeigt die Gewinner und Verlierer des Tests in Mainz.

Alles eitel Sonnenschein? Für Lennart Karl (l.) gilt das definitiv, er darf sich Chancen auf einen Platz in der WM-Stammelf machen. Ganz im Gegensatz zu David Raum (Mitte) und Leon Goretzka, denen die Bank droht.

Ein Lob vom Bundestrainer für Deniz Undav? Das hat man in der Vergangenheit eher selten gehört. Julian Nagelsmann war ziemlich unter Beschuss geraten, als er den Stuttgarter nach dessen Siegtor im Heimspiel gegen Ghana Ende März (2:1) öffentlich kritisiert hatte. Doch nach dem 4:0 im vorletzten WM-Test gegen Finnland klang Nagelsmann ganz anders.

Undav: "Wir haben das Spiel gewonnen, das ist das Wichtigste"

"Ich finde, Deniz war sehr gefährlich und hat ein gutes Spiel gemacht", sagte der DFB-Coach, seine Mannschaft brauche Spieler, "die am Ende die Dinger über die Linie drücken. Das hat er heute sehr gut gemacht." Zweimal sogar, einmal per Kopf in der ersten Halbzeit zum 1:0 und einmal in der zweiten Halbzeit nach Traumpass von Lennart Karl zum 3:0. Das 2:0 durch Florian Wirtz legte Undav auch noch vor – es war ein erstklassiger Auftritt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Spotify). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Spotify über den Consent-Anbieter verweigert

"Ein 10/10-Abend", schwärmte Undav. "Wir haben das Spiel gewonnen, das ist das Wichtigste. Ich habe drei Scorer gemacht, besser hätte es nicht laufen können." Damit deutete Undav schon an, dass er sich vor seiner Auswechslung in der 61. Minute wohl nicht schlimmer verletzt hatte. "Ich denke nicht, dass es was ist. Ich kenne meinen Körper, vielleicht, ein zwei Tage Pause. Es ist an den unteren Arschbacken", sagte er in den Katakomben der Mainzer Arena und lachte.

Hinter Kai Havertz, der am Dienstag in Chicago zum Team stößt, hat Undav seine Position als Stürmer Nummer zwei gefestigt. Die AZ erklärt, wer sonst zu den Gewinnern und Verlierern der bisherigen WM-Vorbereitung zählt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Spotify). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Spotify über den Consent-Anbieter verweigert

Gewinner des DFB-Teams der bisherigen WM-Vorbereitung

LENNART KARL: So wie er spielt, so spricht er auch. "Sich nichts scheißen, den Spielwitz aus dem Jugendfußball übertragen", sagte Karl auf Nachfrage zu seinem frechen Spielstil, der auch gegen die Finnen zu bewundern war. "In meiner ersten Saison bei der WM dabei zu sein, ist sehr besonders. Meine Familie ist sehr stolz. Ab und zu kann ich auch nicht realisieren, was gerade passiert."

Überzeugte gegen Finnland: Lennart Karl. © Christian Charisius

Karl ist eine Bereicherung in der Offensive, er hat sich mit Nachdruck für die Startelf empfohlen. "Ich hoffe natürlich schon", sagte er über seine Chancen, "aber es gibt viele Top-Spieler hier, es ist ein Konkurrenzkampf." Karl selbst ist schon mit 18 Jahren einer dieser Top-Spieler.

NATHANIEL BROWN: Hinten links mit einem engagierten Auftritt, seine Offensivstärke ist sein großes Plus. Daher hat Brown gute Aussichten, auch zum WM-Start gegen Curacao zur Startelf zu gehören.

OLIVER BAUMANN: Von den Fans in Mainz mit lauten Sprechchören gefeiert. Der Torhüter zeigte eine souveräne Leistung, auch im Training agiert er stark. Nagelsmann kann sich auf Baumann verlassen, auf seine "Weltklasse 1B". Ein gutes Gefühl, denn Manuel Neuer kann aufgrund seiner Wadenverletzung noch immer nicht mit der Mannschaft trainieren.

FELIX NMECHA: Neben Aleksandar Pavlović erste Wahl im zentralen Mittelfeld. "Ein sehr dynamischer Spieler", schwärmte Joshua Kimmich vom Dortmunder. Nagelsmann ist großer Nmecha-Fan.

Verlierer des DFB-Teams der bisherigen WM-Vorbereitung

LEON GORETZKA: Der scheidende Bayern-Profi ist nur Ersatz als Achter und Zehner, dabei hatte ihm Nagelsmann vor Monaten noch Spielzeit bei der WM in Aussicht gestellt. Goretzka muss an Nmecha oder Musiala vorbei. Gegen die USA am Samstag wird er sich bestimmt zeigen dürfen.

Leon Goretzka muss um seinen Stammplatz bei der WM plötzlich bangen. © IMAGO

DAVID RAUM: Überraschend kam der Leipziger gegen Finnland nicht zum Einsatz, Brown scheint derzeit vor ihm zu liegen. Raum könnte gegen offensivstarke Gegner aber wichtig werden.

JAMIE LEWELING: Karl erhielt den Vorzug auf Rechtsaußen, Leroy Sané wurde eingewechselt. Und der Stuttgarter saß 90 Minuten draußen. Ein Fingerzeig von Nagelsmann? Möglich, dass Leweling gegen die USA eine Chance erhält.

NICK WOLTEMADE: Nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit konnte er kaum Akzente setzen. Man merkt Woltemade die Verunsicherung nach einer unglücklichen Rückrunde bei Newcastle United an. Derzeit nur die Nummer drei im Sturm. Er braucht Selbstvertrauen.