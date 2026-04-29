"Meine einzige Bitte ist": Kompanys Arena-Appell vor dem Rückspiel gegen PSG

Menschenfänger Vincent Kompany richtet sich nach dem Spektakel in Paris fürs Rückspiel an die eigenen Fans: "Wir brauchen die fittesten Leute, die die Wucht der Allianz Arena mitnehmen können."

Nach dem Schlusspfiff in Paris hatte es Vincent Kompany eilig. Sofort begab er sich von seinem Strafsitz auf der Tribüne hinunter in die Kabine, um seine Spieler nach dem 4:5 bei Paris St. Germain aufzurichten, zu loben und stark zu reden fürs Rückspiel am Mittwoch. Positiv sein, den Blick nach vorne richten. Das Erlebte, auch wenn es noch so krass und elektrisierend war wie dieses Halbfinal-Hinspiel der Champions League, abhaken. Eine der Stärken des Bayern-Trainers.

Der 40-Jährige ist ein Menschenfänger. Einer, der seine Profis mitnimmt. Nun nimmt er auch die Bayern-Fans mit, mehr noch: Kompany nimmt sie für des Spektakels zweiter Teil in die Pflicht. "Meine einzige Bitte ist, wenn jemand eine Karte gekauft hat und sich am Spieltag nicht wohlfühlt, soll er zu Hause bleiben und die Karte weitergeben. Wir brauchen die fittesten Leute, die die Wucht der Allianz Arena mitnehmen können", forderte er auf der Pressekonferenz im Parc des Princes nach Mitternacht und ergänzte: "Wir brauchen 75.000 Menschen in der Allianz Arena."

Kompany erwartet "das gleiche Feuer" im Rückspiel

Zumindest 71.250. Rund 3.750 PSG-Anhänger – das international übliche Kontingent von fünf Prozent der Tickets für Auswärtsfans – werden ihre Mannschaft nach München begleiten. Paris-Trainer Luis Enrique wiederum erwähnte, wie wohl man sich in Fröttmaning fühle – schließlich habe man die besten Erinnerungen an den ersten Champions-League-Triumph der Historie durch das 5:0 gegen Inter Mailand im Finale von München in der vergangenen Saison.

Der Neun-Tore-Wahnsinn vom Prinzenpark machte Kompany Lust auf mehr. "Ich kann es kaum erwarten", sagte er mit Blick aufs Rückspiel. Er erwarte "das gleiche Feuer" wie beim nur wenig aberwitzigeren 4:3 im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid – von seinen Spielern und den Fans.

Schon in Paris mit einem starken Auftritt – in München aber müssen die Bayern-Fans die Mannschaft endgültig ins Finale schreien. © IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Bayern hat alle Champions-League-Heimspiele in dieser Saison gewonnen

Kompanys wiederholte seinen Appell: "Es geht nicht um 2:0, 3:0, 4:0. Es geht darum, dass wir das Spiel gewinnen müssen. Und den Support, das zu erzielen, den brauchen wir.“ Die Festung Fröttmaning rüstet sich. Es wird: ohrenbetäubend.

Was die Bayern positiv stimmt: In dieser Saison hat man wettbewerbsübergreifend 20 von 22 Heimspielen gewonnen. Und in der Königsklasse sechs von sechs Partien. Das Orkantief Vinnie droht über PSG hereinzubrechen. Mon dieu!