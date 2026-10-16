Mehrere Umstellungen denkbar: RB furchtlos nach München

Nach dem ersten Champions-League-Sieg will Leipzig auch in München mutig sein. Denn die Bilanz zuletzt war erschreckend. Der ehemalige Bayern-Profi Demichelis gibt die Linie vor.

Leipzig

Ungeachtet der zwei zurückliegenden Siege von Fußball-Bundesligist RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt und in der Champions League gegen die PSV Eindhoven schließt Trainer Martin Demichelis im Top-Spiel beim FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) eine Rotation auf mehreren Positionen nicht aus. Der Coach will die Eindrücke des Abschlusstrainings nutzen, um die bestmögliche Formation zu finden. "Wir werden das Training analysieren, mit den Spielern sprechen, ihre Körpersprache sehen, die Energie spüren und riechen", sagte der RB-Coach.

RB will nicht "gefressen" werden

Um gegen die Bayern nicht ins offene Messer zu laufen und, wie der Argentinier sagte, "gefressen" zu werden, ist eine Rückkehr von Nicolas Seiwald auf die Sechser-Position als defensiver Part durchaus möglich. Auch Maxime Estève als zusätzliche, kopfballstarke Abwehrkraft könnte eine Option sein.

Die Sachsen wollen auch in der Allianz Arena ihr Spiel zeigen. "Wir müssen versuchen, dass es für die Bayern ein schwieriges Spiel wird", sagte Demichelis, der aber kein Abwehrbollwerk aufbauen will. "Ich bin kein Freund der Fünferkette", sagte der Trainer. Sie sei keine Garantie dafür, dass es in 95 Minuten nicht doch zu Problemen komme. Nur hinten zu stehen, darauf zu hoffen, dass es keinen Elfmeter gibt und den Ball irgendwann nach vorn zu schlagen, sei nicht die Philosophie von RB. "Wir versuchen, in unserer Struktur zu bleiben, im Überzahlpressing den Ball zu erobern. Wir versuchen hinten kompakt und aggressiv zu sein und nach vorn Chancen zu kreieren", betonte Demichelis.

Zuletzt 1:11 Tore gegen Bayern

Im Vorjahr ging der Saisonauftakt bei den Münchnern mit 0:6 komplett daneben, danach gab es daheim eine krachende 1:5-Niederlage. 1:11 Tore in zwei Spielen - RB ist auf Wiedergutmachung aus. "Wenn wir 100 Prozent geben, können wir jeden schlagen und fahren hoffentlich mit drei Punkten nach Hause. Wir haben einen guten Spirit, vertrauen einander", sagte Brajan Gruda, der Siegtorschütze beim 1:0 der Leipziger in der Königsklasse in Eindhoven.