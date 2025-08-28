Nick Woltemade steht unmittelbar vor einem Wechsel in die Premier League zu Newcastle United. Für den über Wochen intensiv vom FC Bayern umworbenen Angreifer greifen die Magpies immens tief in die Tasche

Damit hat wirklich niemand gerechnet: Nick Woltemade, der im Sommer intensiv vom FC Bayern umworben wurde, steht nach Informationen der AZ unmittelbar vor einem Wechsel vom VfB Stuttgart zu Champions-League-Teilnehmer Newcastle United. Zuvor hatten bereits Sky und die "Daily Mail" berichtet. Sämtliche Seiten seien sich bereits einig über den Transfer. Der Nationalspieler befindet sich bereits auf dem Weg auf die Insel.

Die Bayern hatten über Wochen hinweg um Woltemade gebuhlt, auch der Angreifer war einem Transfer nach München gegenüber aufgeschlossen. Der Wechsel scheiterte schlussendlich aber an der Ablöseforderung der Stuttgarter. Während die Bayern 60 Millionen Euro plus Boni geboten haben sollen, beharrte der VfB auf seiner Forderung von 75 Millionen Euro.

Newcastle könnte bis zu 90 Millionen für Woltemade zahlen

Bemerkenswert: Newcastle soll nun sogar noch deutlich mehr geboten haben. Laut Sky zahlen die Magpies eine fixe Ablöse von satten 85 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni. Bei Newcastle United würde Nick Woltemade erstmals in der Champions League spielen, die Engländer treffen dort unter anderem auf den FC Barcelona, Paris Saint-Germain und Bayer Leverkusen.

Beim Tabellenfünften der vergangenen Premier-League-Saison könnte Woltemade die Nachfolge von Alexander Isak antreten, der intensiv vom FC Liverpool umworben wird. Der 23-Jährige könnte nicht der einzige Bundesliga-Angreifer bleiben, der für eine Mega-Ablöse auf die Insel wechselt. Am Donnerstag waren bereits Meldungen aufgekommen, wonach Borussia Dortmunds Maximilian Beier zum Vorjahres-Zehnten der Premier League, dem FC Brentford wechseln könnte. Kostenpunkt: satte 70 Millionen Euro!