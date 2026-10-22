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Medien: Ex-Bayern-Coach Nagelsmann bei Topklub im Gespräch

Wechselt Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann bald in die englische Premier League? Der Coach wird bei einem der großen Clubs gehandelt.
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Führt der Weg von Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann nach Manchester? (Archivbild)
Führt der Weg von Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann nach Manchester? (Archivbild) © Jan Woitas/dpa
Manchester

Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann wird laut Medienberichten beim kriselnden englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United als neuer Coach gehandelt. Wie der "Telegraph" berichtet, steht der frühere Bayern-Trainer im Falle einer Trennung Manchesters vom aktuellen Coach Michael Carrick ganz oben auf der Kandidatenliste. Nagelsmann soll bei einem Angebot auch gesprächsbereit sein, hieß es.

Nach der 1:4-Pleite in der Champions League bei Como 1907 gerät der frühere United-Spieler Carrick immer stärker in die Kritik. In der Königsklasse verbuchte Manchester nur einen Sieg aus drei Spielen. In der Premier League liegt der Verein nach nur einem Sieg aus sieben Spielen auf Platz 13. Das nächste Spiel gegen die von Marco Rose trainierte Mannschaft des AFC Bournemouth könnte für Carrick schon entscheidend sein.

Welche Rolle spielt Vivell?

Nagelsmann war in der Vergangenheit schon beim FC Chelsea und Tottenham Hotspur in der Premier League gehandelt worden.  Mit Vivell hatte Nagelsmann, dessen Bundestrainer-Engagement nach der enttäuschenden WM im Sommer endete, bereits bei RB Leipzig gearbeitet. Vivell sei aber nicht der entscheidende Mann bei der Trainersuche.

Als mögliche Sofortlösungen gelten bei United auch der Italiener Antonio Conte und Eddie Howe. Auch der Name Fabian Hürzeler wird in Old Trafford diskutiert, allerdings eher als Zukunftsvariante. Der frühere St. Pauli-Coach ist derzeit bei Brighton & Hove Albion tätig und liegt mit dem Club auf dem dritten Platz.

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