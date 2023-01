Matthäus über Kölns Chancen beim FC Bayern: "Können jeder Mannschaft wehtun"

So hoch haben die Kölner seit fast 40 Jahren nicht mehr gewonnen: Mit der 7:1-Gala gegen Bremen in den Köpfen will der 1. FC Köln am Dienstag auch in München etwas reißen. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus traut der Elf so einiges zu.

23. Januar 2023 - 17:00 Uhr | AZ/dpa