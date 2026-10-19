Matthäus schwärmt von Urbig - und rät Klopp zu Füllkrug

Matthäus traut Urbig die Nummer eins zu – bei Bayern und im DFB‑Team. Klopp räter zu Füllkrug: "Sollte darüber nachdenken."

Zum Wochenstart gab es positive Nachrichten von der Säbener Straße. Stammtorhüter Manuel Neuer, der zuletzt wegen einer Fußverletzung gefehlt hatte, war wieder im Mannschaftstraining des FC Bayern dabei. Der 40-Jährige könnte also eine Option sein für das Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen den FC Arsenal (21 Uhr), Trainer Vincent Kompany wird kurzfristig entscheiden.

Urbig als zuverlässiger Neuer-Ersatz

Das ist ja inzwischen das Gute auf der Torhüterposition: Mit Jonas Urbig haben die Münchner einen erstklassigen Ersatzmann im Kader, der 23-Jährige ist ein verlässlicher Rückhalt - und auf dem besten Weg, die Nummer eins der Zukunft zu werden. Das sieht auch Lothar Matthäus so.

Wer steht gegen Arsenal im Tor? Manuel Neuer (l.) und Urbig. © IMAGO/Nordphoto / Hafner

Lob von Rekordnationalspieler Matthäus

"Ich traue Urbig jedes Spiel beim FC Bayern zu, wenn Manuel Neuer nicht spielt. Auch in der Champions League", sagte Matthäus am Montag bei einem Sponsorentermin im Bayerischen Hof. Ihn beeindrucke nicht nur Urbigs Leistung als Keeper, schwärmte Matthäus: "Sondern auch seine Art und Weise, seine Interviews. Er ist so reif für einen 23-Jährigen. Es ist alles top, seine Bewegungen auf dem Platz, seine Körpersprache, seine Ruhe, die er auf seine Mitspieler überträgt. Er hat von Manuel Neuer schon sehr viel gelernt."

Urbigs Perspektive im DFB-Team

Zweifellos. Daher könnte Urbig, der kürzlich seine ersten beiden Länderspiele absolvierte, auch der Stammtorhüter in der deutschen Nationalmannschaft werden. Bundestrainer Jürgen Klopp ist vom Bayern-Youngster angetan. "Mit Marc-André ter Stegen haben wir einen erfahrenen Torhüter bei Ajax Amsterdam mit Spielpraxis, der auch international seine Spiele macht", sagte Matthäus: "Wenn Urbig seine Einsatzzeiten bei Bayern bekommen sollte, glaube ich, dass man ihm schon jetzt die Nummer eins zutrauen kann. Ansonsten ist es ter Stegen. Und mit Alexander Nübel haben wir einen super Back-up."

Nummer eins bei Ajax: Marc-André ter Stegen. © IMAGO/Andre Weening

Sorgen im Sturm und Füllkrug-Debatte

Auf der Torhüterposition muss sich Klopp also keine Sorgen machen - ganz anders sieht es hingegen im Sturm aus. Hier fehlten in den ersten vier Nations-League-Spielen eindeutig die Treffer. Daher würde Matthäus Niclas Füllkrug zurückholen. "Ich weiß nicht, ob bei Jürgen Klopp steht: Ü30! Stopp! Rotes Licht! Er netzt, er macht Tore. Ich fordere ihn nicht. Aber Jürgen Klopp sollte zumindest darüber nachdenken", sagte der Rekordnationalspieler.

Treffsicher: Niclas Füllkrug (M.). © IMAGO/Nordphoto/Memmler

Der 33 Jahre alte Füllkrug führt nach sechs Spieltagen die Torschützenliste der Bundesliga mit sechs Treffern an. In 24 Länderspielen kommt er auf eine Quote von 14 Toren. Klopp setzte in den ersten vier Länderspielen als Bundestrainer allerdings auf deutlich jüngere Angreifer, die allesamt torlos blieben.

Matthäus plädiert für erfahrenen Mittelstürmer

"Natürlich haben wir auf der Position ein Problem. Natürlich fehlt uns dieser Mittelstürmer. Wir haben vier, fünf junge Spieler, die jetzt dabei waren. Aber der Einzige, der wirklich mit Toren überzeugt und Argumente liefert, ist Niclas Füllkrug", sagte Matthäus. Der Stürmer könne Deutschland zumindest zur Europameisterschaft 2028 helfen, "auch weil er ein positiver Typ ist", argumentierte Matthäus.