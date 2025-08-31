Nach dem üblen Zusammenprall zwischen Sacha Boey und Robin Fellhauer kritisiert FCA-Coach Sandro Wagner den Franzosen scharf. Der Außenverteidiger des FC Bayern entschuldigt sich später beim Augsburger über Instagram.

Es lief die sechste Minute der Nachspielzeit, als sich Sacha Boey von der Stimmung in der WWK Arena anstecken ließ. Völlig übermotiviert ging der Franzose in den Luftzweikampf mit Robin Fellhauer. Die Köpfe schepperten aneinander. Boey knockte den Augsburger aus. Während seine Rastalocken den Schlag abdämpften, blieb Fellhauer regungslos liegen. Er hatte ihn wohl im Schläfenbereich erwischt.

Kompany nimmt Boey nach Foul an Fellhauer in Schutz

Sofort eilten Sanitäter auf den Platz. Minutenlang versorgten sie Fellhauer. Und Boey? Der machte sich aus dem Staub. Keine Entschuldigung, kein gar nichts. Erst als ihn Joshua Kimmich darauf hinwies, schaute er nach dem 27-Jährigen. "Er hat am Anfang vielleicht nicht verstanden, was passiert ist", nahm ihn sein Trainer Vincent Kompany in Schutz.

Das galt übrigens auch für die Auswechselbank der Bayern. Die Jungspunde sprangen auf und reklamierten, dass es kein Foul war. Ganz zum Unmut von FCA-Coach Sandro Wagner. "Ich wünsche mir, dass sie die Synapsen schneller anmachen und sich nicht beschweren", kritisierte er am TV-Mikro. Immerhin ging es für seinen Verteidiger nicht weiter.

Ein Crash mit Folgen: Sacha Boey knockte Augsburgs Robin Fellhauer in diesem Zweikampf aus. © IMAGO

Wagner: "Die Mutter heult, die Geschwister heulen"

Fellhauer musste mit der Trage abtransportiert werden. "Ich hoffe, dass es nur eine Gehirnerschütterung ist", so Wagner auf der Pressekonferenz. Drei bis vier Wochen wird der Mannheimer wohl pausieren müssen. Nicht nur für Wagner und Fellhauer war die Aktion ein Schock. "Wenn du die Familie in der Kabine siehst, die Mutter heult, die Geschwister heulen, dann berührt dich das."

Deshalb bekam auch Boey, der für die Aktion von Schiedsrichter Florian Exner nur die Gelbe Karte sah, weise Worte mit auf den Heimweg. Nachdem Wagner den 24-Jährigen wegen der ausbleibenden Entschuldigung schon bei "Sky" als "zu cool für diese Welt beschrieb, legte er wenig später nach. "Ich habe früher viele Spieler weggetreten", holte der einstige Stürmer aus: "Ich hätte mir eine kurze Entschuldigung gewünscht."

Boey entschuldigt sich bei Fellhauer

Zwar wollte Wagner dem Bayern-Spieler keine Absicht unterstellen, aber "das hat mich schon gestört". Wohl auch deshalb entschuldigte sich Boey anschließend gleich doppelt. Zuerst in der Kabine und später über Instagram. "Entschuldigung noch mal für das, was passiert ist, und gute Besserung", schrieb er in einer Story. Die Worte versah er mit einem Emoji von betenden Händen. Wichtiger wird aber sein, dass sich Boey zukünftig nicht mehr zu einer derart unnötigen Aktion hinreisen lässt.