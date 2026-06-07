Mark van Bommel greift ein: Der Streit um Klinsmann nach dem 5:0 von Lissabon
Es ist der 25. Februar 2009. Der FC Bayern um Trainer Jürgen Klinsmann gewinnt das Achtelfinalhinspiel in der Champions League mit 5:0 bei Sporting Lissabon. Trotzdem titelt die Abendzeitung zwei Tage später: "Klinsmann größte Niederlage?" Der Grund: Die AZ hat erfahren, dass die Mannschaft eigenständig die Taktik verändert.
Kapitän dementiert AZ-Artikel in Pressemitteilung
Unruhe bricht an der Säbener Straße aus. Wenig später gibt der Klub eine Pressemitteilung heraus, in der Kapitän Mark van Bommel erklärt, dass dies nicht der Wahrheit entspreche – zum Schutz von Klinsmann? Jetzt in die neue Folge reinhören. Auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
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