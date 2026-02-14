Manuel Neuer gegen Bremen vorzeitig ausgewechselt: FC Bayern gibt erste Diagnose bekannt

Kapitän Manuel Neuer bleibt beim Auswärtsspiel gegen den SV Werder Bremen zur Pause in der Kabine. Nach der Partie gibt der FC Bayern eine erste Diagnose bekannt, am Sonntag wird beim Torhüter ein Scan durchgeführt.

Manuel Neuer hat sich im Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen verletzt. Der Kapitän der Münchner wurde beim 3:0-Sieg zur Pause ausgewechselt, für ihn kam Stellvertreter Jonas Urbig in die Partie.

Wie die Bayern nach dem Spiel mitteilten, hatte der 39-Jährige leichte Wadenprobleme. "Es ist nichts Dramatisches. Er hat nur die Wade ein bisschen gespürt, aber dafür haben wir ja gute Torhüter dahinter", sagte Sportvorstand Max Eberl. Am Sonntag wird beim 39-Jährigen ein Scan durchgeführt, der eine genaue Diagnose bringen soll. Ob und wenn ja, wie lange Neuer ausfallen wird, ist noch unklar.

Urbig: "Drücke die Daumen, dass Manuel nichts Größeres hat"

Teamkollege Urbig hat von seiner Einwechselung kurz vor der Pause erfahren, weshalb er sich während der Halbzeit für seinen Einsatz aufwärmen konnte. Der 22-Jährige wünschte dem Platzhirsch im Anschluss gute Besserung. "Ich hoffe und drücke die Daumen, dass Manuel nichts Größeres hat. Das steht im Vordergrund", so der Torhüter.

Die nächste Partie steht für den Rekordmeister am kommenden Samstag in der heimischen Allianz Arena gegen Eintracht Frankfurt. Ob Neuer gegen die Adler zwischen den Pfosten stehen wird, wird sich zeigen. Eine Woche später steht das Spitzenspiel bei Borussia Dortmund an...